85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时

85岁「金牌司仪」何守信两年前曾返香港，因为与林建明聚会而泄露行踪，何守信曾为此感到不满。近日资深制作人丘亚葵更新社交平台，见到久未露面的何守信合照，未知今次再曝光近况，何守信会否再次投诉。

何守信打扮休闲

丘亚葵曝光与何守信合照，肩并肩站在巴士总站，未见何守信太太陈丽斯出镜，估计由陈丽斯揸机为二人拍摄。已有一段时间没现身的何守信打扮休闲，穿上绿色上衣衬米色裤，虽然一头银丝却精神极好，状态不俗。

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丘亚葵前日（28日）在微博留言：「从不相信，人生何处不相逢，所谓不期而遇，就是很多遇见，不可言喻，阔别多年，居然在公交车上，遇见电视台时的旧战友旧同事，当年的金牌司仪何守信兄和太太陈丽斯，风采依然，可惜短短车程，说不尽40多年的合作往事，如今，城市变大了，缘份变浅了，一刹那的遇见，感受尤深，今次的相逢并非刻意」。

何守信桃花缘旺

何守信早于70年代加盟TVB，因历年主持大型节目，而有「金牌司仪」之称。何守信桃花缘旺，1973年与「影坛美人鱼」欧嘉慧结婚，有传因汪明荃介入，而结束仅两年的婚姻。不过何守信与汪明荃只拍拖三年攸分开，他曾提过二人没有同居。何守信曾恋温柳媚、景黛音，却遭温柳媚公开指控一脚踏两船，直到1996年与陈丽斯结婚，才安定下来。

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