五月天与歌迷合唱生日歌庆祝成团日 重申明年或不再来港开骚 五度encore阿信离台前狂派飞吻

台湾乐团五月天四场《#5525+1 回到那一天》25周年巡回演唱会香港站昨晚（29日）于启德主场馆尾场演出，「3.29」更是五月天成团纪念日，所以这天对五月天和五迷来说特别有意义，五月天亦准备了蛋糕，全场大合唱生日歌庆祝，场面温馨。

阿信台上再度致歉

在点唱环节，五月天分批在后台换衫，阿信出来后表示五月天偶然会吵架会冷战，只要有啤酒和火锅，没有事不能解决，但就指有团员变得大牌，「我们四个在台上说了这么久，他还未出来。」玛莎此时慢慢走出来，全场大笑。其中一位被拣中的男粉丝带来第一次看五月天演唱会的门票，石头即好奇上前看，看到门票后直指自己有老花，门票上的字太小，一个字都看不到，场面搞笑。其后五人逐一讲感言，阿信笑指会写入历史，叫大家不要讲屁话，当队友逐一讲完感言，阿信就邀请他们站起来，然后唱「生日歌」，祝贺五月天生日快乐，工作人员亦捧出大蛋糕，五人与蛋糕合照留念，之后各自拿出香蕉吃起来，阿信吃了几啖后问粉丝要不要食，又说这样有口水是间接接吻。五月天今次的香港演唱会发生了不少事，阿信在台上也直言心中感到歉意，感谢粉丝在风雨中与依然陪著他们在一起。

五月天叫歌迷一齐努力唱到80岁

五月天连日的演唱会都是三度Encore，尾场当然要加码，在第三次encore时，阿信感触表示五月天年复一年，五月之约有时会迟到，有时会超前，但他们从不缺席，不过明年未必会再来，他扬言要休息，「也许明年让我们休息一次，也或许会再多休息一年、三年，但说好要唱到80岁，我们会努力做到。」更叫粉丝也要努力做到，别每天滑手机窝沙发，要多运动，又说：「明年我们不会再搭著飞机来了，我们不会再从那个豪华的登机门下来，和你们一起大声地合唱，用力的疯癫。」随后五人「登机」离开，不过在五迷不断大叫encore下，五人重新折返，重演刚开场一幕，再次献唱序曲《OAOA》，令五迷万分惊喜。阿信又提到五月天在这二十几年不可能没有改变，毕竟世界一直在变，但每次看到队友们，都会有「靠，他们真的没变」的感觉，他说：「廿五年后的今天，我很庆幸他们陪伴我继续做一样的事情，所以，管它的，这世界所有的话，所有的流言都干我屁事？在我生存的地方，我就是自己的神，唯一能够影响我的，就是可爱的你们。」并约定五迷在最近的未来再见，最终5度encore，最后送上《憨人》和《听不到》，阿信唱完后单膝跪地，并把咪放在地上。临下台前，阿信在台上走来走去，向台下观众派飞吻及做出拥抱的动作，气氛感人。