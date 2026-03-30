Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五月天与歌迷合唱生日歌庆祝成团日 重申明年或不再来港开骚 五度encore阿信离台前狂派飞吻

影视圈
更新时间：10:45 2026-03-30 HKT
发布时间：10:45 2026-03-30 HKT

台湾乐团五月天四场《#5525+1 回到那一天》25周年巡回演唱会香港站昨晚（29日）于启德主场馆尾场演出，「3.29」更是五月天成团纪念日，所以这天对五月天和五迷来说特别有意义，五月天亦准备了蛋糕，全场大合唱生日歌庆祝，场面温馨。

阿信台上再度致歉

在点唱环节，五月天分批在后台换衫，阿信出来后表示五月天偶然会吵架会冷战，只要有啤酒和火锅，没有事不能解决，但就指有团员变得大牌，「我们四个在台上说了这么久，他还未出来。」玛莎此时慢慢走出来，全场大笑。其中一位被拣中的男粉丝带来第一次看五月天演唱会的门票，石头即好奇上前看，看到门票后直指自己有老花，门票上的字太小，一个字都看不到，场面搞笑。其后五人逐一讲感言，阿信笑指会写入历史，叫大家不要讲屁话，当队友逐一讲完感言，阿信就邀请他们站起来，然后唱「生日歌」，祝贺五月天生日快乐，工作人员亦捧出大蛋糕，五人与蛋糕合照留念，之后各自拿出香蕉吃起来，阿信吃了几啖后问粉丝要不要食，又说这样有口水是间接接吻。五月天今次的香港演唱会发生了不少事，阿信在台上也直言心中感到歉意，感谢粉丝在风雨中与依然陪著他们在一起。

五月天叫歌迷一齐努力唱到80岁

五月天连日的演唱会都是三度Encore，尾场当然要加码，在第三次encore时，阿信感触表示五月天年复一年，五月之约有时会迟到，有时会超前，但他们从不缺席，不过明年未必会再来，他扬言要休息，「也许明年让我们休息一次，也或许会再多休息一年、三年，但说好要唱到80岁，我们会努力做到。」更叫粉丝也要努力做到，别每天滑手机窝沙发，要多运动，又说：「明年我们不会再搭著飞机来了，我们不会再从那个豪华的登机门下来，和你们一起大声地合唱，用力的疯癫。」随后五人「登机」离开，不过在五迷不断大叫encore下，五人重新折返，重演刚开场一幕，再次献唱序曲《OAOA》，令五迷万分惊喜。阿信又提到五月天在这二十几年不可能没有改变，毕竟世界一直在变，但每次看到队友们，都会有「靠，他们真的没变」的感觉，他说：「廿五年后的今天，我很庆幸他们陪伴我继续做一样的事情，所以，管它的，这世界所有的话，所有的流言都干我屁事？在我生存的地方，我就是自己的神，唯一能够影响我的，就是可爱的你们。」并约定五迷在最近的未来再见，最终5度encore，最后送上《憨人》和《听不到》，阿信唱完后单膝跪地，并把咪放在地上。临下台前，阿信在台上走来走去，向台下观众派飞吻及做出拥抱的动作，气氛感人。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
饮食
2026-03-29 11:00 HKT
近日天气持续不稳定。蔡楚辉摄
天文台上午10时发出黄色暴雨警告 未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响
社会
1小时前
四川九寨沟7级大地震后，首次拍下野生大熊猫活动影片。红星新闻
00:18
九寨沟7级地震︱2017年以来首拍野生大熊猫栈道漫步 工作人员：2至3岁︱有片
即时中国
13小时前
国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 曾任环境及生态局常秘 特首李家超早上见传媒
国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 接替曾国衞 曾任环境局常秘
政情
1小时前
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算
影视圈
2026-03-29 09:00 HKT
Happy伯现身打破失联传闻 VIP位睇屯门娜娜扭腰趷箩 娜娜老公同场欣赏辣舞晒「三代同堂」照
Happy伯现身打破失联传闻 VIP位睇屯门娜娜扭腰趷箩 娜娜老公同场欣赏辣舞晒「三代同堂」照
影视圈
15小时前
港铁新列车Q-train荃湾线投入服务 逾百铁路迷见证 今日运作大致畅顺
突发
21小时前
02:59
星岛申诉王 | 回南天药材发霉生虫食用随时中毒 中医教保存秘诀：单靠雪柜大错特错
申诉热话
3小时前
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
饮食
20小时前
钟丽缇二女当众发继父脾气？张伦硕被斥没边界感场面尴尬  Jaden疑曾被公开如厕画面
钟丽缇二女当众发继父脾气？张伦硕被斥没边界感场面尴尬  Jaden疑曾被公开如厕画面
影视圈
14小时前