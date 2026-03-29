五月天启德巡唱尾场庆祝27周年成团日 呼吁乐迷要唱到最后 阿信骚前与逾千「浪漫疯子」隔空打卡

台湾乐团五月天四场《#5525+1 回到那一天》25周年巡回演唱会香港站晚上（29日）于启德主场馆尾场演出，今日对五月天和五迷来说特别有意义，皆因五月天正是于1997年3月29日正式成团，之后在99年出道，距今已是27年，早前大会宣布加开29日一场，庆祝五月天成团纪念日。

冠佑被全场狂喊「靓仔」

五月天尾场演唱会全场爆满，五子开场以《OAOA》、《孙悟空》、《盛夏光年》等炒热气氛，其后五子逐一和五迷打招呼，玛莎表示来到最后一场，大家都要一齐用力唱到最后，怪兽笑言大家除了爆发力要够，持久力也要够，要由头唱到尾，冠佑发言时，阿信和五迷都不断大叫「靓仔」，他表示要录起来，每晚睡前都要看一遍，又说他们都经常说生日会令五月天很尴尬，偏偏今日是五月天27岁生日，笑言要看大家的力量会令五月天有多尴尬，阿信即感谢五迷的热情。

阿信开骚前现身尖沙咀

适逢五月天阿信和插画家不二良创办的潮流品牌，近日于尖沙咀星光大道举行展览，其中一个9米高的巨型胡萝卜装置更是五迷的打卡热点，阿信今午在开骚前亦特意到了尖沙咀，从高空见证盛况，在社交网分享过千名五迷围著装置打卡的照片，发文表示「浪漫疯子就是应该和浪漫疯子聚在一起」，与五迷隔空相聚。