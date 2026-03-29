佘诗曼还原被粉丝扯跌真相 文颂娴出山拍《正义女神》脚震 许惠菁续避谈婚变传言

由视后佘诗曼（阿佘）、谭耀文、陈炜、周嘉洛、戴祖仪、文颂娴、马贯东、刘倬昕等主演的剧集《正义女神》于明晚（30日）翡翠台首播，今日（29日）一众演员到荃湾出席「正义审判 称霸开庭」记者会，已故许绍雄女儿许惠菁以嘉宾身份现身。现场吸引数百人围观，场面墟冚。阿佘的粉丝带同应援物来支持，当中有一个卡通法官造型的巨型气球，及Cute版样貌的法官人形纸板，非常抢镜。剧中演法官的阿佘以开庭模式进埸，全场尖叫，阿佘公布该剧在大陆有超过两亿播放量，之后她介绍好姊妹文颂娴、许惠菁出场，阿佘与许惠菁甫见面即相拥。阿佘表示拍摄好想跟文颂娴倾偈，惟对方戏份颇为沉重故不敢打扰好。

文颂娴对女儿感内疚

阿佘、文颂娴、许惠菁一起受访。阿佘首次做法官，形容这职业孤独非常，她开工时也不敢同人倾偈。久未拍剧的文颂娴指，自爆首日拍法庭戏时脚震，「因为场景好真实！」阿佘称，在两、三个月的拍摄期，两三个月期间也不敢说笑，破坏气氛。问她如何打动文颂娴出山？后者听到即「哗」一声说：「阿佘好严肃同我讲，我角色对套剧好重要，我嘅压力唔止做足100分，要做到120分，我打头阵出现，行先死先！」续指扮演妈妈角色，要感受丧子悲痛，适逢当时是圣诞节，「事前叫钟澍佳（总监制）唔好拖到新年，结果都系拍到年三十晚。」而拍摄期间，「我唔敢笑、唔敢食、唔敢开心。」就连13岁女儿也问她发生甚么事；又指为了投入角色，会幻想女儿离世，「真系好内疚呀！」

佘诗曼重组案情

文颂娴直言有戏瘾，「最好下次拍笑片！」形容阿佘背剧本好叻，打麻雀时就不懂「计番」：「佢好好运，成日赢钱，好唔认真去打，好认真食糊！」笑Edan（吕爵安）、吴君如等人同阿佘打麻雀输钱，「系入咗骗局！」笑言要问吴君如是否要装闭路电视「重组案情」。提到何启华畀建议她不用带钱去打牌，她笑说︰「输钱可以PayMe啫！」对于阿佘日前北上出席活动时，场面失控险被粉丝扯跌，她形容是角度问题，又指粉丝当刻只是想握手，现场有人维持秩序，自己并无担心安全问题；并表示20多年来见过更疯狂的场面，「我登台期间，有人冲上台！」对于有网民指《正义女神》与韩剧《少年法庭》剧情相似，她认为少年罪犯问题，每个国家都会，望透过此剧引导青少年，在恰当惩罚中，给予他们有改过的机会。

许惠菁怕压力唔敢同家姐拍剧

《正义女神》是许绍雄的遗作，许惠菁指爸爸的角色，既慈祥、心软，又严肃，跟他过去10年的搞笑角色有别，「现实中嘅爹哋一样慈祥，我咁大个女，佢都冇闹过我，有乜嘢问题，系好理性、和平坐低同我倾。」她表示睇《正义女神》时，非常感触和感动，「意义唔止个角色，而系佢最后一出剧，见佢同家姐（佘诗曼）拍得好开心，好开心呢套剧系佢遗作。」是否想跟阿佘合作？她认为同家姐拍剧压力巨大。对于有指她与圈外丈夫婚变，许惠菁继续避谈，「我系工作至上，今日焦点系套剧。」