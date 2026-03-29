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姜涛经理人花姐秒赞「踩姜」言论后道歉：老人家揿错 「手滑」风波起因与一首歌有关？

影视圈
更新时间：17:50 2026-03-29 HKT
发布时间：17:50 2026-03-29 HKT

男团MIRROR成员姜涛日前被黑粉发文，批评姜涛演绎歌曲《镜中镜》为「暴殄天物」，没料到MIRROR经理人「花姐」黄慧君被发现在黑粉帖文上点赞，意外卷入一场「点赞」风波，事件发酵后，花姐即收回「点赞」，又在IG限时动态澄清兼道歉，掀起网民热议。

姜涛受黑粉批评

当日姜涛被黑粉批评，有网民在Threads上转发，表示最初有质疑过是否花姐本人：「啱啱系1个踩姜涛嘅po度竟然俾我见到佢like左个po，都惊系假account 再㩒入去睇原来系真」。即获网民转发帖文。

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网民转发原帖文时提到：「揭发花姐恶行原post（注：东窗事发，花姐而家已经收返个like」又称：「呢个姜hater嘅post，花姐竟然秒like咗！」网民更图文并茂拍片，又叫姜涛小心双面人：「带眼识人，远离back stabber。」

花姐被网民狙击

网民在网上闹爆花姐：「花姐真系争唔落，呢啲嘢根本唔系一个经理人可以做嘅事」、「咁唔怪得每次阿姜出活动，花姐面口都咁黑」、「唔保护自己艺人不特止，重要踩多脚。其实系咪对家嘅卧底？」、「真系大开眼戒！！有个咁嘅经理人」等。

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对于闹出「点赞」姜涛黑粉帖文风波，更被人截图以洗版式批评，花姐在IG限时动态道歉：「我冇like，唔知道系咪老人家，懵吓懵吓揿左，点样揾番黎dislike」。只是姜涛的「姜糖」质疑花姐扮唔识，盼事件没有影响姜涛心情。

姜涛世巡懒理是非

姜涛近期积极筹备其首次个人海外巡回演唱会《KEUNG TO「LAVA」LIVE TOUR 2026》，早前到英国伦敦展开首站后，今日（29日）移师到多伦多，随后会到美国及澳门演出。对于近日花姐的风波，姜涛一于懒理，在IG上载独自坐演唱会场馆的黑白照，又公开日前在仁爱堂演出的画面，将注意力集中在表演上。而花姐被见到现身MIRROR成员柳应廷（Jer）的《Hi MIRO! Garden Party 2026》见面会，神情轻松与粉丝合照。

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