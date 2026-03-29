王菀之澳门演唱会惊喜连连 张敬轩突袭上台送熊抱 主动邀相隔10年合体再开骚

《王菀之演唱会 合体 澳门站》昨晚在澳门伦敦人举行，全场爆满，王菀之（Ivana）与5000观众一起度过疗愈又充满惊喜的难忘夜晚，她一口气唱了20多首经典作品，之后又展现幽默本色与观众聊天，用歌声与笑声填满全场。在点唱环节中，王菀之突然自嘲：「其实我点解讲错嘢，因为我个人好慌……你估我一个人企系到讲嘢好容易？不如唔好我自己一个讲啦，请佢上嚟同我讲啦！」此刻全场灯光一转，神秘嘉宾张敬轩突然登场，随即令全场观众瞬间陷入疯狂，轩公走到台上，二话不说、突然一把将Ivana整个人抱起来，惊喜之举不单让Ivana惊呼，亦引起全场观众瞬间「暴动」，欢呼声几近炸场！轩公抱着Ivana笑道：「你又重咗！」Ivana幽默回应：「你可能系第一个做到呢个动作嘅男人。」轩公随即补了一句：「唔怕，我带咗腰封，哈哈！」 引全场哄堂大笑。

Ivana孖轩公合唱《手望》当预演

放下Ivana后，轩公深情地对她说：「我好开心，啱啱喺台下听你唱歌，真系起鸡皮，好好听。」Ivana立刻回应：「我哋唔会讲假话㗎，难听我哋会话，下次再见。」轩公接着认真表示：「我成日觉得点解你个舞台好似有个魔力，我好羡慕今晚每一位观众，睇菀之show系一个好疗愈嘅晚上。佢嘅表演，佢嘅乐队，台下standby，我都有被你音乐拥抱住𠮶个感觉。识你咁多年，都系咁冇变过。你话自己好慌，恭喜你终于知自己系方形啦！」Ivana笑着接话：「我哋上一次红馆合体时，系冇讲嘢，今日讲嘢啦所以。」轩公故作惊讶：「讲咩？拜年？呢个场我好熟，呢度好老嚟㗎，开骚一不离二，二不离三，三不离四，我都好似就番嚟喇！」接着突然话锋一转，轩公对着Ivana说：「我想话呢，我几时可以脱离嘉宾身份，变成同你一齐再开骚呢？」语毕即引爆全场，观众的欢呼声如雷贯耳，轩公感叹：「我哋对上合体就嚟……10年啦！」Ivana点头：「10年。我哋仲健在系一个福气……」轩公搞笑称：「如果呢个10年唔开，我哋就60岁啦。」Ivana眼睛一亮：「你算唔算依家邀请我呀？」轩公兴奋地说：「我哋今晚不如当系一个小小预演吖！」随后，两人在全场的见证下，合唱了经典歌曲 《手望》，为这个「预演」留下了最动人的一刻，也让现场歌迷听得如痴如醉。

Ivana下站巡唱到雪梨

骚后受访时，Ivana表示：「我觉得今晚算系 very good show啦！」对于轩公在台上公开邀请她合体开骚，Ivana笑言：「好感激佢嚟，佢都好忙㗎，啱啱身体又唔舒服，刚刚好番冇耐，多谢佢嚟澳门支持我啦。合体再做骚呢……嘻，多谢佢邀请，不过我唔知㖞，我谂下先啦！」Ivana同时透露接下来的巡回计划：「嚟紧巡回下一站4月26日澳洲雪梨，澳洲系一个 live house度做，好chill同好近。澳洲限定。之后5月16日就上海站啦。」