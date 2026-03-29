葛培治汪庆欣共跳人生双人舞 因芭蕾结缘 经历8年磨合｜名人杂志

香港芭蕾舞团的金童玉女葛培治（Garry Corpuz）和汪庆欣（QX）因芭蕾结缘，二人用舞姿编织无数动人故事。离开舞台的聚光灯，在爱情长跑约8年后，Garry去年求婚成功，二人齐迈向人生新阶段，惟不变的是他们对舞蹈的热爱有增无减。对于即将来临的新篇章，汪庆欣坦言除了期待外亦有对未来的担忧；而Garry早已心甘情愿「沦陷」，彻底化身「老婆奴」，一切唯未婚妻命是从。 撰文∣多莉

谈到对对方的初印象，汪庆欣坦言一开始对Garry并无「非分之想」，只觉得对方是一个真诚和努力的人，关系的转折点源于2017年二人的第二次合作《海盗》，「那是我第一次跳主要角色，感到很大压力和焦虑，Garry会帮我做一些心理开解，让我有个更好的状态去排练。我觉得他是细心的人，而且这个行为也让我感到很sweet和安心。」

而Garry则是对汪庆欣一开始就可谓「印象深刻」，他笑指初到港芭时已听到很多关于对方的资讯，但却听错发音而闹出乌龙，后来在一名同样来自菲律宾的好友纠正下，才得悉对方芳名是「QX」，于是在后续的合作中主动去了解她，并陪伴在侧，渐渐地二人便走在一起，开始爱情长跑。

曾为工作闹矛盾

问到身为情侣，在排练时会否极有默契？二人即耍手拧头，直指经常会发生争执和矛盾。汪庆欣笑指情侣这个身份将二人之间的「遮羞布」撕开，「我一开始也会觉得我们是情侣，对Garry也十分了解，按照常理应该会十分有默契，我们共舞时应该是一个舒适且顺畅的过程，但事实却是完全相反！」Garry更高呼在排练感到「被支配」的可怕以及尽显求生本能，「每次不小心犯错，我知道她会生气，都会有种被冻结的感觉，只能下意识地不断重复动作。」同为芭蕾舞者，二人都深知对方想为观众呈现一场完美演出的心，因此学会更专业和心平气和地解决问题，并尽量不把工作带回家，只享受独属二人的私人空间。

为爱变吃辣专家

二人朝夕相对，汪庆欣认为Garry在工作上和私生活并无太大分别，都是一个专注和有主见的人。被问到在私下谁拍板做决定时，他「抢答」是听从未婚妻之命。汪庆欣甜笑道，「他有时会给予一些意见，但决定权在我手上。」Garry则认为汪庆欣的完美主义无论在工作上还是日常生活都贯彻到底，但希望对方能在适当时放松。

汪庆欣私下会经常下厨烹饪家乡美食，即将成为「东北女婿」的Garry十分捧场，饮食口味亦发生翻天覆地的变化，「我之前是完全不能吃任何辣的食品，但我们在一起后，我现在十分期待见到『红当当』的菜式，更成为了吃辣专家！」汪庆欣直指Garry的不拣饮择食和一如既往的力撑，令她更有下厨的动力，「他不会挑剔我做的菜，很欣赏我的劳动成果，也让我很有成就感！」

为两大舞剧彩排

汪庆欣分享道他们正为4月的《华丽摇滚》作准备，她坦言是一个具挑战性的表演，因与过往的古典舞大有不同，将呈现更现代和律动的表演给观众。与此同时，二人亦为年中的《睡美人》开始彩排，但两个舞台同时排练亦令他们觉有难度，「一个是现代，一个是古典，两者很大分别，有时会感到割裂，所以也在努力找到平衡点。」

对于去年Garry求婚成功，二人即将踏入人生的新篇章，汪庆欣坦言感到压力和担心，会害怕能否为Garry、双方父母以及未来孩子带来一个良好的生活。

中菲各办一场婚礼

问到二人何时拉埋天窗？汪庆欣透露会在年尾或明年签纸，至于结婚仪式方面，则尚未有一个明确的想法，因繁忙的工作难抽出较长时间去准备，「芭蕾舞已经占据了我很多时间，也很难有一段时间可以抛下工作去准备婚礼大小事宜。」她亦不排除或会在双方的家乡各举行一场婚礼，因两者的文化差异明显，因此不想强行将两种元素融为一体。舞台上的双人舞或有曲终之时，生活中的双人舞却刚刚揭开序幕，这对因芭蕾结缘的金童玉女，正以同样的专注与完美主义，编织属于他们的人生舞曲。