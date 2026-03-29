「时代少年团」严浩翔与两男星陷「陪酒KTV」疑云 陪唱价码公开？ 刘昊然发声回应

内地日前疯传「双顶流隐婚生女」的传闻，「三金影后」周冬雨与28岁绯闻男友刘昊然意外成话题人物，更传出二人婚讯，没料到一波未停，一波又起。近日网传一段疑似刘昊然、郭麒麟、「时代少年团」成员严浩翔现身KTV的影片，闹出风波。

「郭麒麟哥」疑被爆身份

从网上流传的影片中，疑为严浩翔的黑衣男子坐在露腿女子身旁，拎起支咪对另一男子嗌「郭麒麟哥」，画面中又见到另一人被指神似刘昊然。爆料者提到该场所为「商K」的商务KTV，有提供女服务员陪酒，有自称工作人员的网民爆料，KTV陪唱价码为1,200人民币，2,500元人民币可带出场，消息一出引发热议。

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由于刘昊然为中国煤矿文工团编制话剧演员，其公职人员身份若出入「商K」，恐将违反相关行为规范，因此引发外界高度关注。面对舆论压力，刘昊然、严浩翔所属公司均发声明，而郭麒麟在回应否认去「商K」，解释聚会地点是在朋友家的私人别墅。

刘昊然从未入网传场所

刘昊然委托律师发声明表示将追究造谣者的法律责任，并已对部分社群网路用户采取法律行动。刘昊然的工作室也强硬表示：「网络并非法外之地！针对近日部分网络用户对刘昊然先生进行诽谤、侮辱的行为，除本简讯已提及的案件外，我们将持续委托律师取证，并坚决通过法律途径追责到底！」刘昊然的后援会同样指出：「与朋友的家中聚会不必恶意曲解、造谣，刘昊然先生从未进入网传场所。」

严浩翔公司称时间不符

至于严浩翔所属公司时代峰峻发表声明，指称艺人行程时间与影片不符，内容为虚假讯息，并已开始搜证，将采取法律行动。而郭麒麟解释聚会地点是在朋友家的私人别墅，并非商务KTV，呼吁外界停止不实传言。但有网民质疑现场的装潢：「朋友家装潢是KTV风格吗？」引起反应两极讨论。