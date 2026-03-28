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古天乐考虑再开个人演唱会 承认与宣萱合体再组CP但暂未能透露详情 遇雷射笔袭击 : 以为自己双眼射出

影视圈
更新时间：18:15 2026-03-28 HKT
发布时间：18:15 2026-03-28 HKT

古天乐（古仔）今日（28日）为新店进行揭幕仪式，身为古仔的粉丝麦美恩担任活动司仪。而25年前的古仔，曾为该品牌店铺担任嘉宾，大会当日更安排当年跟古仔合照的员工，再次聚首一堂合照。

古仔冲凉唱「讨厌歌手」的歌

向来重情义的古仔，表示为他工作的员工超过25年，大家相处如家人一样，毕竟年纪大开始身体多病痛，所以能够合作就要好好去珍惜。他说：「前几年都有个员工走咗！年纪大都无办法。」提到早前古仔出席活动时在台上献唱《天命最高》，获不少网民大赞他唱功进步，而且熟练派心心。古仔笑言派心心唔使练，反而冲凉会唱歌。问谈到会否开个人演唱会，他笑言要考虑一下。谈到在农历年跟粉丝聚会时唱歌表现开心投入，古仔表示粉丝来自不同地方，于是即兴唱多几首，更笑谓自己平时去卡拉OK都不会唱歌，只会冲凉时先唱歌。问到冲凉时唱那位歌手歌曲，古仔笑说：「唔钟意边个，就唱吓佢！（近排唔钟意边个？）秘密！」

古天乐每日拣3个网民回复

提到古仔早前开埋Threads帐户，不时网上巡逻与网民互动。古仔笑言回复网民是他本人，近日也留意到一位小朋友唱《寻秦记》，亦有回复该网民，又指自己有时间便会回复，现在则每日只拣选三位回复。另外，提到网上流传一段片段中的古仔和宣萱在沙滩拖手拍摄，令不少粉丝留言指期待这对萤幕CP再合作。古仔承认与宣萱合作拍摄工作，但暂时未能透露拍摄详情，不过稍后4月7日电视剧《寻秦记》播映大结局，一众演员原班人马齐齐睇直播，并跟现场观众玩游戏又会派礼物。

古天乐自问步速快难对准

另外，古仔早前出席「香港电影导演会年度颁奖典礼」时，进入会场期间，有人以绿色雷射笔直射他的眼部。由于古仔右眼因视网膜脱落及严重飞蚊症曾做手术，不少粉丝担心他被雷射笔伤害到眼睛。古仔表示当时不知情，睇相时还以为自己双眼射出，又自问步行得好快，所以好难会对准他的眼睛。谈到雷射笔带有危险性，会否作出呼吁不要再这样做？古仔说：「当然唔好咁做，但唔知几时会有人咁做，不过我会戴住太阳眼镜。」
 

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