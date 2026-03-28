梁咏琪激罕晒与龙凤胎弟弟合照庆祝50岁生日 高颜值细佬撞样年轻版钟镇涛

梁咏琪（Gigi）于3月25日庆祝50岁生日，昨日（27日）在社交平台分享一系列庆生照片，除见到与张艾嘉、李心洁等好友拍照外，与龙凤胎弟弟梁咏竣罕晒合照，而妈妈也有出镜。最引人注目的莫过于梁咏琪的胞弟年届半百，竟然与钟镇涛年轻时有几分相似。

梁咏琪姊弟同属靓人

在梁咏琪分享的照片中，见到她与弟弟梁咏竣并肩而坐，两人面前各放精致生日蛋糕。尽管是龙凤胎，梁咏琪和弟弟的相貌从小便十分相似，同样拥有深邃的双眼、高挺的鼻梁，以及温暖的笑容，尽显优良基因。

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不少网民惊讶地发现，梁咏竣的五官俊朗，气质儒雅，与年轻时的钟镇涛（阿B）颇有几分神似。另一张照片是两姊弟的童年合照，二人可爱模样如出一辙。梁咏琪留言：「同我个twins弟弟share生日半世人到今日，最想讲当然系：『多谢妈咪！』啦！」

梁咏琪胞弟职业曝光

据指，梁咏琪比胞弟梁咏竣早一分钟出生，二人自父母离异后随妈妈生活，不过两姊弟小时候感情一般，直到长大后才变好。梁咏竣无意做明星，并已成为人夫，2021年曾以房屋署结构工程师身份，做运输及房屋局网上节目主持，因而曝光其职业。

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