Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁咏琪激罕晒与龙凤胎弟弟合照庆祝50岁生日 高颜值细佬撞样年轻版钟镇涛

影视圈
更新时间：20:30 2026-03-28 HKT
发布时间：20:30 2026-03-28 HKT

梁咏琪（Gigi）于3月25日庆祝50岁生日，昨日（27日）在社交平台分享一系列庆生照片，除见到与张艾嘉、李心洁等好友拍照外，与龙凤胎弟弟梁咏竣罕晒合照，而妈妈也有出镜。最引人注目的莫过于梁咏琪的胞弟年届半百，竟然与钟镇涛年轻时有几分相似。

梁咏琪姊弟同属靓人

在梁咏琪分享的照片中，见到她与弟弟梁咏竣并肩而坐，两人面前各放精致生日蛋糕。尽管是龙凤胎，梁咏琪和弟弟的相貌从小便十分相似，同样拥有深邃的双眼、高挺的鼻梁，以及温暖的笑容，尽显优良基因。

相关阅读：梁咏琪凭《逆转上半场》赴芝加哥获颁「卓越演员大奖」 望继续为香港电影出一分力

不少网民惊讶地发现，梁咏竣的五官俊朗，气质儒雅，与年轻时的钟镇涛（阿B）颇有几分神似。另一张照片是两姊弟的童年合照，二人可爱模样如出一辙。梁咏琪留言：「同我个twins弟弟share生日半世人到今日，最想讲当然系：『多谢妈咪！』啦！」

梁咏琪胞弟职业曝光

据指，梁咏琪比胞弟梁咏竣早一分钟出生，二人自父母离异后随妈妈生活，不过两姊弟小时候感情一般，直到长大后才变好。梁咏竣无意做明星，并已成为人夫，2021年曾以房屋署结构工程师身份，做运输及房屋局网上节目主持，因而曝光其职业。

相关阅读：梁咏琪入行30周年首演内地话剧 挑战全国语对白经典人物「金智英」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
00:59
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
突发
2小时前
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
社会
7小时前
73岁张伟文被传死讯 经理人方俊公开「靓声王」最新状态 瘦至锁骨凹陷幸精神饱满丨独家
73岁张伟文被传死讯 经理人方俊公开「靓声王」最新状态 瘦至锁骨凹陷幸精神饱满丨独家
影视圈
2小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
影视圈
2026-03-26 18:04 HKT
05:24
星岛申诉王 | 女工投诉欠供强积金即涉「盗窃」被炒 连锁茶餐厅CCTV相揭「偷鸡」真相
申诉热话
13小时前
金燕玲自爆当苏施黄「只系水泡」  坦言抗拒同性恋只认「半个挛」：我同佢唔系爱情
金燕玲自爆当苏施黄「只系水泡」  坦言抗拒同性恋只认「半个挛」：我同佢唔系爱情
影视圈
10小时前
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
影视圈
2小时前
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
00:24
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
即时中国
4小时前
美国总统特朗普周五出席由沙特阿拉伯主权财富基金主办的FII峰会。美联社
中美关系︱特朗普：看看他们制造业 必须尊重中国成就
即时国际
5小时前