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李丽珍为养家宽衣解带挑战三级片 公开与家人不相往来真相 罕谈与许愿婚姻暗示有人爱计算

影视圈
更新时间：09:00 2026-03-29 HKT
发布时间：09:00 2026-03-29 HKT

60岁的李丽珍入行逾40年，感情生活一直备受关注，多年来经历了多段轰轰烈烈但坎坷的恋情。近日她接受资深传媒人汪曼玲《快拍曼镜头》访问，被问到外界常以「美女与野兽」形容她与几位旧爱的恋情，李丽珍对此也无法解释：「可能系一刹那嘅喜欢，咁就投入咗。」回望过去，有10年没有再拍拖的李丽珍说：「我都有一半系相信命运，不过唔紧要喇，跌多几次就惯咗唔再痛，咪放开啲了，唔好样样都咁执咗。」

李丽珍为钱毅然走去拍三级片

李丽珍在90年代初因拍三级片《蜜桃成熟时》成为一代性感女神，谈及为何毅然走去拍三级片，李丽珍直言不讳：「为了钱。」李丽珍称当时为了供弟弟到加拿大读书，与及想让家人过上更好的生活，在监制高志森的鼓励下，决定放手一搏，可惜自从父母离世后，大家关系有变，李丽珍说：「爸爸妈妈走咗之后，冇咗个家，细佬移咗民，妹妹冇见，现在唯有工作才可以令我唔开心。」

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李丽珍曾被誉为「纯欲天花板」

李丽珍17岁出道，是「开心少女组」成员，学生妹造型出众又清纯，是不少男士心目中的梦中情人。到了1993年，李丽珍走出「纯情学生妹」形象，宽衣解带挑战三级片，其中《蜜桃成熟时》票房高达港币1200万，凭水汪汪的双眼、饱满的脸型，清纯又带性感气质，曾被誉为「纯欲天花板」，但在1996年拍完电影《玉蒲团2之玉女心经》后，宣布不再接拍三级片，李丽珍说：「𠮶阵系为咗钱，我细佬想去加拿大读书，我咪问高志森好唔好接啲性感戏，佢话如果我放得开咪试下，佢觉得我应该得。」结果李丽珍先拍《夏日情人》试一试水温，成功之后再开始拍三级片。李丽珍曾想过赚够钱就移民退休：「我试过喺加拿大住咗10个月，但系真系唔得，一来天气天冻，二来又冇朋友，真系好抑压。𠮶阵真系一时冲动。」

李丽珍认恋爱脑拒富商追求

李丽珍坦言本身不是物质主义者，虽然曾有富商追求，但她都未有接受：「我唔钟意呢个感觉，我系恋爱脑，起码要有啲爱，𠮶阵遇到啲有钱人，通常都好花心，我系醋埕，点忍得住？所以我冇呢个福气，不过我谂转头都会做同一样选择。」即使没有恋上富商，李丽珍的情史依然很丰富：「我呢10年都冇拍拖喇，个个女仔细个都钟意拍拖 ，我嘅拍拖经验又好奇怪，有时一个男朋友分手之后，五年、十年后撞返，又再拍一次，（剩系同潘源良，四分四合？）其实同初恋𠮶个，其中有啲系分开过又喺埋一齐。最经典𠮶个畀你哋讲到好奇妙。」 李丽珍承认这个人就是潘源良： 「曾经咩生同我讲过：「你可唔可以爱我多一啲？』我好奇怪佢竟然讲到出面，我觉得自己好离谱，唔适合拍拖。」

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李丽珍称前夫许愿太精明

李丽珍更表示从末试过刻骨铭心爱一个人：「我唔系冇交流，但系对比之下系少过对方，永远系爱人少啲，人哋顶得咪喺度，顶唔顺咪走先，真系好复杂。我都有反思过，系自己对人哋唔好，所以冇得怪人。（有冇试过好痛苦？）有，平时差唔多每天都见，或者一个礼拜都见四、五天，突然𠮶晚突然话『我要走喇』，之后好狠心，音讯全无，突然两年后话要结婚。」李丽珍亦有提到与许愿的婚姻：「我觉得佢唔适合我，佢太精明，我又唔可以话人哋呃我，但是后来有一少少觉得系，计算啲。」至于女儿许倚榕宣布订婚，李丽珍说：「其实佢都好好，得闲就会同我食饭， 其实佢畀咗好多开心同幸福，唔系佢要报我恩，而系我要多谢佢，畀咗一段咁开心嘅经历。」

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