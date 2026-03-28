陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击

56岁的陈淽菁（原名陈芷菁）近日在IG透露自己入院接受手术，情况令人担忧。她上载了一张与大律师老公张锦荣头贴头的亲密合照，相中她右眼盖著纱布，依偎在老公身旁。陈淽菁在帖文中写道：「有没有人泪管闭塞？我在两个月已做了两次手术，有机会做第三次手术……每天用热敷有效？还是因为火运。感恩每次都有『他』的陪伴照顾」，并加上「#泪管闭塞」及「#不想再做手术」的标签，流露出对病情的无奈，但幸得丈夫作为强大后盾，在旁支持。

陈淽菁曾患血癌

其实陈淽菁的人生路途相当坎坷，她4岁时确诊患上白血病（血癌），当时医生判断她寿命不长。其后她随父亲移居台湾，却因揭发父亲有外遇而大受打击，一度发高烧命危。据悉，当时其母曾向上天祈求以20年寿命换取女儿康复，最终陈淽菁竟奇迹般好转。

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陈淽菁因母再婚陷情绪低谷

陈淽菁之后到加拿大求学，身兼多职，坚强地战胜病魔。然而，在她18岁时，母亲再婚再度令她陷入情绪低谷，并因此患上严重的胃溃疡。如今再次面对健康挑战，幸好有丈夫的温馨陪伴，相信她定能再次安然渡过。

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