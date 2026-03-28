Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击

影视圈
更新时间：17:56 2026-03-28 HKT
发布时间：17:56 2026-03-28 HKT

56岁的陈淽菁（原名陈芷菁）近日在IG透露自己入院接受手术，情况令人担忧。她上载了一张与大律师老公张锦荣头贴头的亲密合照，相中她右眼盖著纱布，依偎在老公身旁。陈淽菁在帖文中写道：「有没有人泪管闭塞？我在两个月已做了两次手术，有机会做第三次手术……每天用热敷有效？还是因为火运。感恩每次都有『他』的陪伴照顾」，并加上「#泪管闭塞」及「#不想再做手术」的标签，流露出对病情的无奈，但幸得丈夫作为强大后盾，在旁支持。

陈淽菁曾患血癌

其实陈淽菁的人生路途相当坎坷，她4岁时确诊患上白血病（血癌），当时医生判断她寿命不长。其后她随父亲移居台湾，却因揭发父亲有外遇而大受打击，一度发高烧命危。据悉，当时其母曾向上天祈求以20年寿命换取女儿康复，最终陈淽菁竟奇迹般好转。

相关阅读：陈淽菁为TVB叫停怨气：要饮水思源 被他乡港厨故事感动 丨独家

陈淽菁因母再婚陷情绪低谷

陈淽菁之后到加拿大求学，身兼多职，坚强地战胜病魔。然而，在她18岁时，母亲再婚再度令她陷入情绪低谷，并因此患上严重的胃溃疡。如今再次面对健康挑战，幸好有丈夫的温馨陪伴，相信她定能再次安然渡过。

相关阅读：陈淑兰抱歉掴情敌旧史出土：方中信心胸好广阔 为男人反面20年感激陈淽菁冇嬲佢丨独家

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
社会
5小时前
73岁张伟文被传死讯 经理人方俊公开「靓声王」最新状态 瘦至锁骨凹陷幸精神饱满丨独家
73岁张伟文被传死讯 经理人方俊公开「靓声王」最新状态 瘦至锁骨凹陷幸精神饱满丨独家
影视圈
1小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
突发
38分钟前
05:24
星岛申诉王 | 女工投诉欠供强积金即涉「盗窃」被炒 连锁茶餐厅CCTV相揭「偷鸡」真相
申诉热话
11小时前
金燕玲自爆当苏施黄「只系水泡」  坦言抗拒同性恋只认「半个挛」：我同佢唔系爱情
金燕玲自爆当苏施黄「只系水泡」  坦言抗拒同性恋只认「半个挛」：我同佢唔系爱情
影视圈
9小时前
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
影视圈
2026-03-26 18:04 HKT
恐怖双刀流｜箍煲不成当街插死前女友 冷血台男坐看断气
01:36
恐怖双刀流｜箍煲不成当街插死前女友 冷血台男坐看断气
两岸热话
7小时前
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
00:24
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
即时中国
2小时前
清明节10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻将 附10类人不宜拜山
清明节10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻将 附10类人不宜拜山
饮食
6小时前