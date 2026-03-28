《英皇盛世之夜 Canton Disco Vibes》为25+庆典造势 曾傲棐VIVA轮番上阵Jam歌 周国贤压轴登场high到除衫

为庆祝「英皇娱乐25+ HAPPY BIRTHDAY庆典」，英皇歌手轮住出动造势，率先联乘「BEAT FRIDAY」举行《英皇盛世之夜 Canton Disco Vibes》，由英皇的经典金曲到新派作品，一首接一首，气氛由头热到落尾。昨晚（27日）周国贤（Endy）、曾傲棐（Arvin）、女团VIVA、黄明德（Dark）及黎展峰（Andy）齐齐现身party，何佩瑜（Jeana）惊喜客串担任客席DJ打碟，温碧霞（Irene）及杨天宇（Angus）亦有到场感受气氛。全晚歌单充满集体回忆，由《活著VIVA》、《隆重登场》、《明爱暗恋补习社》、《爆了》、《樱花树下》、《弥敦道》，到新派嘅《FOMO》、《FM520》、《免费升级》、《框框》，每首都有不同年代的乐迷跟着唱。

周国贤忍唔住跟住跳

经过一轮热身之后，Arvin、Andy、Dark及VIVA先后上台跟乐迷一齐跳唱，Endy压轴登场，音乐一响起，全场即刻疯狂尖叫，将成晚气氛推至最高点。原来他们全部都系第一次参加Canton Pop Party，玩得特别投入，Endy更连外套都脱掉，「成晚都系自己公司嘅歌，感觉好得意，由旧歌到新歌，成个flow好顺，见到台下啲人由头唱到尾，自己都忍唔住跟住跳，同埋跳到除埋件外套，真系玩得好开心！」

VIVA获DJ指点tune歌

VIVA这晚亦玩到超兴奋，「原来系咁好玩，全部都系我哋自己公司嘅歌，好神奇。公司好多歌都系九十、二千年代嘅经典金曲，中间啲转换超正，转得好顺。」成员Ada更分享小插曲，「啱啲同啲DJ们指教咗一下，佢哋话播到第一个Chorus嘅时候就可以㩒细声啲个音乐俾观众唱，点知我个Timing一㩒嘅时候就静咗，哈哈，跟住DJ安慰我：『唔系你问题，系佢哋唔Get啫𠮶下。』原来咁样tune音乐系可以咁样玩，要捉观众嘅Timing，玩吓Party嘅vibe，今晚系好enjoy。」

曾傲棐开心可重温经典

Arvin坦言觉得好新鲜，「好似去咗食Omakase咁，同埋公司真系有好多好歌，又可以重温经典，又可以同一班歌迷近距离接触一齐玩，good㗎。」Andy则大赞全晚气氛，「今晚好正，尤其是系全晚都系我哋英皇嘅歌，同埋都系大家耳熟能详嘅歌，佢最正嘅就系播小小前奏出嚟，大家就会跟住一齐唱，我觉得呢种感觉好有feel。」Dark就话：「可以同我最爱嘅artist朋友、同事一齐跳舞，听英皇嘅歌，但系又有少少Remix，今日真系好开心。」