Lokman 获「红萝卜」手灯笑多谢黎明 恨做「港版泷泽秀明」 想开事务所培育后辈

MIRROR的《Hi MIRO！ Garden Party 2026》第二场歌迷聚会由杨乐文（Lokman）接棒登场，他开场以《如果电话亭》走进观众席，随即引来全场粉丝兴奋尖叫。其后Lokman率领一众「头巾兵团」 戴上头巾，更即场分享多种穿戴方式。接着Lokman直接走进观众席大派粉丝福利，包括和粉丝勾手指尾、深情对望、为粉丝拍摄打气片段等。期间有粉丝以黎明演唱会的 「红萝卜」造型手灯，换取与Lokman自拍的粉丝福利，Lokman更以一句「多谢黎明」作结，场面爆笑！

杨乐文割爱送出爱猫触须

之后Lokman献唱《Fly》，并邀请四位MIRO上台进行即席写生。四位粉丝更分别获得由Lokman送出的私人物品，包括他非常喜爱、购自日本的猫猫磁石，尚未面世的自家品牌斜孭袋、拍摄《绳角》时陪伴操肌使用的水樽，以及爱猫的触须，寓意将「Good Day」的幸运祝福送给粉丝。

Lokman与粉丝齐许愿《WTF演唱会》Part 3

活动尾声，Lokman 与粉丝分享未来的梦想，希望将来有机会开设一间「Johnny 事务所」培育后辈，成为「港版泷泽秀明」。完场前，Lokman更与粉丝一同许愿《WTF演唱会》Part 3，最后以一曲《虎道们》为聚会划下热血沸腾的句号。