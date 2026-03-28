卧底娇娃｜李海铜合出动「真口水」演活Overdose获网民激赞 唔怕丑样劲专业 : 最紧要观众感受到痛

TVB剧集《卧底娇娃》昨晚播出大结局，剧情既紧张又感人，讲述奕风（马贯东饰）几经辛苦，找到嘉盈（李海铜饰）死前留下的录音颈链，终得悉杀死嘉盈真凶是权世豪（杜燕歌饰）；由于嘉盈死得太惨太冤枉，奕风理智尽失，辞去警察职务，出尽办法揪出权世豪进行私刑……幸好危急关头想起嫲嫲昔日教诲，才未有杀死权世豪，令对方得到应有制裁。至于嘉盈遭拳打脚踢、被灌入大量毒品、因overdose堕楼惨死的一幕，饰演者李海铜演技再获激赞，首先在被灌药一幕，她放下「艺训班班花」身段，完美演绎出口吐白沫的overdose状态，为求真实任由口水丝挂在嘴边之余，又不断反眼代入状态，相当专业兼演绎自然。

李海铜被Cam Man笑乱𦧲痰

谈到这场戏，李海铜接受官方专访时坦认嘴边白沫并非道具，而是她自己的「真口水」：「剧组系用咗啲糖沟埋啲粉红色嘅盐去畀我服食，为求逼真，我同燕哥夹好咗要实做唔借位……到咗真系action𠮶吓，我真系浊亲，我畀啲盐浊咗上个鼻度，所以𠮶个流口水反应其实系真架，𠮶吓我真系好想呕同咳。我仲记得之后我呻鼻涕，真系呻番啲盐出嚟！」问到部分场口吊住口水拍摄会否担心影响靓样，李海铜专业谓：「外表其实系其次，最紧要观众感受到我角色𠮶吓嘅辛苦同痛，所以流口水都由得佢喇。但都希望大家唔好介意我咁核突，因为口水加咗盐之后会起泡，我只系想澄清番我唔系𦧲痰，现场有Cam Man笑我乱𦧲痰，我猛话真系唔系，好好笑。」

李海铜爆杜燕歌贴心剪指甲防受伤

李海铜还感激杜燕歌在现场的百般照顾及体贴，并感恩剧中对手马贯东、陈滢及杜燕歌都很照顾自己：「因为权世豪个角色本身好多accessories，但因为燕哥知道呢场同我好多动作戏，所以佢一早就拆晒啲戒指、手链，仲剪晒指甲，惊整伤我」、「佢仲有教点样OD会像真啲，因为𠮶吓我唔可以清醒，但又唔可以太口齿不清，都有啲难度」、「喺呢度再次好多谢陈滢、马贯东同杜燕歌全部都好照顾我，呢套剧真系每个人都教识咗我好多嘢。」谈到有网民以「苏嘉盈」称呼李海铜，李海铜笑言很欢迎：「因为苏嘉盈已经等于李海铜，李海铜都等于苏嘉盈。我系用李海铜嘅视觉去理解苏嘉盈呢个人，所以其实苏嘉盈都系李海铜嘅世界观。」

监制方骏钊亲解选李海铜原因

而该幕的剧情亦相当震撼，即使自己死到临头，嘉盈依然掂记着阿风，除竭力留下「死亡线索」希望协助阿风破案，为免权世豪起疑心，嘉盈于临死前用尽最后的力气力证阿风对所有事不知情：「我老细叫我埋潘奕风身攞你料呀，但个傻仔咩都唔肯同我讲呀，我唔明点解佢要对你咁忠心呀，我蠢呀，我钟意咗佢呀……」对白再加上李海铜到位的演绎，场口煞是动容。由于仍算是新人的李海铜在《卧底》中由头带到落尾、并因而人气急升，问监制方骏钊当初为何会睇中李海铜时，他笑言「完全凭感觉」：「最重要都系气质，我成日觉得气质同角色系匹配嘅话，就会事半功倍。」