韩星李尚宝葬礼将于明日举行 死因按家属要求保密 洗脱吸毒嫌疑后曾誓言重新振作

曾参演《私生活》、《基督山小姐》等知名剧集的韩国男星李尚宝，前日（26日）被发现陈尸于京畿道平泽市家中，终年44岁。警方接获家属报案后赶到现场，初步判断无他杀迹象，目前正在调查具体死因。其经理人公司KMG昨日（27日）发表声明证实他的死讯，声明中更写道：「应家属要求，我们无法透露死因。灵堂设于平泽中央殡仪馆3号室，但为保护家属，恳请媒体与民众勿前来采访或吊唁，感谢配合。」李尚宝的葬礼将于明日（29日）上午10点半举行，安葬地点为天安纪念公园平泽市纪念馆。在李尚宝去世的消息传出后，其本人经营的IG帐号上所有贴文及个人资料均被删除。他悄无声息地从这个世界上消失了，没有留下任何痕迹，更加剧了亲友和粉丝们的哀伤。

李尚宝出道20周年前夕离世

李尚宝于2006年凭韩剧《透明人间崔长洙》出道，今年7月正是其出道20周年，可惜他尚未庆祝这特别的日子，就已悄然离世。他生前曾参演《师奶爱斗大》、《酷爱》、《私生活》、《基督山小姐》及《优雅的帝国》等韩剧，又曾与金秀贤合演2013年电影《3个特攻美少年》，多年来活跃圈中。但在2022年，他因服用治疗抑郁症的药物而卷入吸毒丑闻。尽管及后在国立科学搜查研究院的详细检查中结果呈阴性，最终以「无罪」结案，他仍为无辜被误会吸毒而感沮丧。当时，他在社交媒体上分享了自己的痛苦感受，表示：「事情的起因是我喝了酒，因​​为即使服用了很长时间的药物，我仍然无法控制自己的情绪。」然后他发誓要重新振作，并补充道：「在大家的支持下，我一定能克服难关。」

李尚宝曾痛失双亲与姊姊

2022年11月，李尚宝曾在综艺节目上透露高中时期姊姊因车祸过世，给他带来了巨大的打击；2010年父亲过世，之后母亲也相继离世。由于这些变故造成的精神创伤，他曾接受过心理治疗。听了他的故事后，现场观众都大感同情，主持人都忍不住落泪，纷纷表示支持，鼓励他回归，并建议他「用演技回报他们（已故亲人）」。李尚宝翌年演出了《优雅的帝国》，表现大获好评，更于去年转投新公司KMG旗下，准备在演艺事业上大展拳脚，可惜却忽然传来噩耗。