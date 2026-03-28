罗家英汪明荃年底夫妻档拍TVB新剧 幽默谈剧中关系：会唔会系演佢嘅爸爸呢？

TVB「镇台之宝」汪明荃自2022年演出《回归》后，已没有新剧推出，近年集中在粤剧方面表演，老公罗家英更是其好拍档。近日罗家英现身活动时透露将于今年年底与汪明荃合作拍电视剧，二人在剧中的关系，罗家英语出惊人掀起讨论。

罗家英盼与汪明荃有火花

罗家英日前在活动上接受TVB娱乐新闻台采访，提到今年年底与太太汪明荃一齐拍TVB新剧，罗家英坦言相当期待：「睇吓边个人嘅演技真系（好啲），希望呢次合作可以擦出特别大嘅火花！」对于新剧的内容，罗家英大卖关子，只透露编剧应承为汪明荃度身打造剧本，只是进度一直延期，直到最近才落实揾他一同演出，罗家英表示目前仍处于甚么也不知道的状态。至于二人在剧中的关系，罗家英幽默称：「会唔会系演佢嘅爸爸呢？」又表示不介意挑战角色框架。

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汪明荃罗家英婚前曾合作

虽然罗家英称与汪明荃第一次夫妻档合作，因二人从未在电视剧、电影、话剧中合作。而事实上汪明荃与罗家英结婚前，曾在1991年客串古装剧《怒剑啸狂沙》，二人在剧中饰演夫妇「洪天佑」、「阮素竹」，剧中罗家英因遭人陷害死于非命，汪明荃欲报杀夫之仇却失败，而从城楼跳下身亡，遗下一对仔女掀开恩怨情仇。

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