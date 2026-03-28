ERROR成员保锜称受到教训致「抑郁」 被封「道歉型艺人」遭质疑借193风波挽形象

35岁ERROR成员吴保锜（保锜）2018年参加《全民造星》入行后，屡因个人行为闹争议。继2021年传出「偷食」疑云后，去年大年初一在社交平台分享与陈百祥（阿叻）的合照，遭到网民批评，更被前年加盟丙组球队「全民足球体育会」去留问题，引发公关灾难。保锜事隔逾一年，近日突然在Threads上道歉，被网民追击呼吁「退出」，更封保锜做「道歉型艺人」。

保锜：错就认打就企定

保锜前日（26日）忽然在Threads上道歉，盼外界给予改过自新的机会：「我知道我做错的地方，也接受大家的教训，错就认，打就企定，感谢大家一直教训我比（俾）意见我，我知道没有甚么能补救，只能再跟大家道歉。受到了很大教训，对不起但我也会坚持努力」，可惜大部分网民不卖帐。

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网民对保锜相隔多时才道歉不收货，保持反应两极的态度。虽然有网民对保锜反省，认为要给予机会，又为他打算。却有大部分网民觉得保锜「重复犯错」再道歉，才是致命伤。网民留言问保锜：「其实点解大家都不喜欢你？」保锜回应网民与陈百祥合影有关：「同叻哥影相，以为自己好好笑，其实系onX。」

保锜逐个留言回复认错

在网民批评下保锜多度在留言逐个回复及认错：「对不起，我知我错的地方！」、「对不起，反省了很久！会尊重对方，感谢教导。」、「对不起，不会再乱影相，对不起。」但有网民直指保锜：「到呢刻你都未明白自己真正嘅问题」、「有啲人每次道歉佢都好诚恳，但佢就系无改过」、「做错＞＞道歉＞＞复工，循环再错」、「佢唔系知错，系知冇job」。

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有网民指保锜向ERROR队友何启华（阿Dee）、梁业（肥仔）学习，保锜认同外，言语间又透露受情绪困扰，自言「微笑抑郁了」。又有网民问保锜：「其实你精神有问题定系当观众系玩具？」保锜承认要睇医生：「我有精神问题，也有去睇医生，现在好很好，感谢你。」

保锜重提旧事被质疑

不过有网民质疑保锜突然旧事重提道歉，只是借队友193闹出风波，在《全民造星VI》总决赛中原由193担任司仪，却因对方缺席由保锜临时代替，传出内讧，193事后态度做比较，保锜为自己挽回形象。网民留言：「你知唔知成队ERROR俾你同193害X死」、「行动最实际，同193携手折埋退出娱乐圈」、「你都好嘢，抽队友后脚，等人比较你有诚意过193。自己友都出卖，抵你弹」等。

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