五月天明年绝唱？阿信投震撼弹：不一定再回来了 「五迷」反应两极 近年争议一次看

台湾乐团五月天近日在启德主场馆举行四场《#5525+1 回到那一天》25周年巡回演唱会香港站，五子演出前曾闹出取消3月24日第一场演唱会风波，惹来多年支持的「五迷」不满，最终安排40分钟的彩排特别场安抚「五迷」。不过五月天在昨晚（27日）第二场演出时，突然称：「明年五月天不一定再回来了」，震惊「五迷」。

五月天捐500万助香港小童

五月天昨晚在启德主场馆举行第二场演出，可谓诚意十足，阿信以唔咸唔淡的广东话唱出许冠杰金曲《浪子心声》，并宣布捐出500万元给香港有需要的小朋友：「在今天我们也宣布，在香港我们这次的演出会，捐出500万港币，献给香港本地需要帮助的所有小朋友。」五月天在去年宏福苑大火时，已捐出220万港元予灾民。

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阿信续道：「和你们一起，让世界变得更好。不是我们好，不是五月天好，是因为你们都是最好的。」只是提到每年来港跟「五迷」的「五月之约」，阿信突然预告：「那么多的回忆，Hong Kong 的Hong，对我来说已经变成Home，我的另一个家。谢谢你们，谢谢你们这些年来照顾。明年五月天不一定再回来了，但我们会记得你们今天，和你们一起度过的生日。」

五月天在香港制造多回忆

五月天从1999年正式出道，从2006年首次来港举行《Final Home 当我们混在一起》，每次巡回基本上必定在香港进行演出。阿信表示一路走来，从旺角街头的Live house和小会馆，到走入红馆：「一起在迪士尼的体育场唱着歌，一起在中环的海边淋著雨，那么多、那么多的回忆。」

阿信多次感谢所有「五迷」：「不知不觉已经来到25+2年了。然后这一生有多少个25年呢？不知道。其实真的感谢大家，不止在香港，其实我们走过的每一个城市，都有好多真心的朋友陪伴我们走过。只是在今年，我们选择在香港。」

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有「五迷」指五月天：「上年也说过一样的」、「明年再来收割一波」，但有人担心几个月来多度告别，是否成员健康出现隐忧。五月天被「五迷」炮轰：「唱不了高音就在吃菠萝包」、「我整（只）是想知道，哪个歌手会唱唱下歌吃包？」、「翻炒炒了十年的歌单，十年呀！吃老本得这么重要」。不过仍有网民认为五月天努力挽救：「五月天我们会等你回来」、「每个月都到处飞...休息一年以上专心作专辑也好」等。

阿信「临时演员」论挨批

五月天近年闹出不少争议，2023年传出疑似「假唱」风波，当时所属经理人公司相信音乐严正声明不存在假唱。而2024年因「我们中国人」的言论，被台湾网民批评，出现「退粉」潮。今年3月在香港启德主场馆举行四场演出，除被指门票滞销外，又取消头场演出改为3月29日举行尾场，遭粉丝指责「食相难看」，阿信更在彩排时有感而发：「五月天演唱会，说连续开很多场，我们都有雇用一批临时演员，那旧的这一批刚好他们很多人，就是集体都辞职了，你们今天就是新的一批！」触动「五迷」神经不稀罕多年来的支持者。而五子在台上演唱《突然好想你》期间食菠萝包，结果导致发音不清，同样遭到嘲讽。