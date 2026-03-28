陈蕾《完整的我》音乐会圆满落幕 自嘲「渣男语录」𠱁fans玩「饭撒」

陈蕾一连四场《完整的我》音乐会2026，日前在PORTAL画上完美句号。型爆的陈蕾手持波板糖登场，以《拖延症》震撼揭幕，全场即时陷入疯狂欢呼！

一见台下歌迷，陈蕾即兴大叫：「哗！好开心今日见返好多好男歌迷，你哋好呀！」一众男士立即大力欢呼回应！佢继续话：「有啲男歌迷系真系『歌迷』嚟嘅，佢哋绝对唔系贪图我美色，真系喺我开音乐会嘅时候先岀现！」第二场时，陈蕾更识做𠱁返女歌迷：「因为我太耐无见过我啲男歌迷，同埋我觉得喺我扮完『超大巨人』之后你哋都仲系度，系真爱，多谢你哋！好明显你哋(男歌迷)系冲住我嘅音乐嚟㗎系咪？但系女歌迷唔同呀！我嘅女歌迷系爱我嘅全部！」陈蕾更自嘲系「渣男语录！」由于场内不准饮食，有歌迷高举「场内严禁饮食」牌，陈蕾见状立即娇嗲说：「(喉)糖啫，ok嘅！唔好比人见到佢哋举啲乜野！」下一秒立即霸气上身笑说：「多事啦你哋！收返埋(个牌)！听日唔好比我见到呢个牌呀！」引来全场大笑，可见陈蕾同所有乐迷都好friend！

陈蕾四晚全程高水准演出

音乐会中段，陈蕾连唱《以正义之名》接《下流社会》，现场气氛瞬间推至最高潮，歌迷合唱声浪几乎盖过歌手本人！陈蕾贯彻「比晒你哋」嘅演出风格，四晚全程高水准演出，令全场观众非投入。

音乐会上，陈蕾除唱尽新碟《凝》多首作品外，更首唱电影《女孩不平凡》主题曲《普通人》，并翻唱两首广东歌。尾场更加encore两次！她分享选歌心路：「今次我翻唱咗两首歌，其中一首系周柏豪嘅《相安无事》，我将佢摆喺唱完《扑克》之后唱。我觉得呢首歌词好适合紧接《扑克》，去承载我对爸爸嘅爱同童年回忆。另外一首就系Rachel（刘蕴晴）嘅《虎山行》，呢首歌一直喺我cover歌单入面，今次特别想除咗唱新碟之外，都介绍返我自己钟意嘅广东歌。」

陈蕾有求必应冧FANS

而演唱《五瓣玫瑰》时，陈蕾更有求必应，大玩「饭撒」环节：猜包剪揼、派心心放题，仲摆出港女五式手势满足每位乐迷！尾场气氛实在太热烈，于终极encore时陈蕾专登拣《娱乐人生》做ending：「Live House嘅力量就系大家一齐唱，整个场都有震动嘅感觉，我觉得《娱乐人生》可以做到呢个效果。」原本以为呢个ending已经好好，但后台挣扎好耐，听到佢哋不停喺度嗌我个名，最后我唔忍心歌迷继续等，于是再次上台，见到有歌迷举牌写《发烧》，即兴清唱呢首自己好早期啱啱成为歌手嘅作品送比大家！」而于第三场有乐迷希望陈蕾清唱《龙虾》？陈蕾则解说：「《龙虾》呢只歌其实就系我新碟里面《完整的我》嘅Demo，当初我系想以电影《单身动物园》呢套戏去到写，咁之前有大概讲咗呢个 Demo 名出嚟之后，第三场就有歌迷就想听呢首《龙虾》咁就唱咗少少俾佢哋听啦。」

陈蕾完show难掩兴奋

完show后被问到感受，陈蕾难掩兴奋：「一连四晚嘅《完整的我》音乐会已经完成，我真系好开心好兴奋！我觉得我嘅歌曲好适合喺Live House表演，我自己都好钟意睇Live House。第一次嚟呢个场地就系睇Gigi（张蔓姿）嘅演唱会，当时已经觉得如果有机会喺呢度开show或者做新碟发布会就好，所以好多谢公司成全！」

陈蕾已备金像奖战衣

她续指细场优势：「细场嘅气氛主要因为我同观众距离近，观众感受音乐张力都会更直接、更近，有机会令佢哋更加兴奋；而佢哋兴奋，又会激发我作为表演者想再落力、再俾多啲未见过嘅嘢佢哋睇。」被问到演唱会后有冇同公司请假休息？陈蕾笑言：「完咗音乐会之后，要努力准备一个关于针织嘅工作，所以都要投入返『织女』呢个角色；同时都要为金像奖嘅演出做准备。至于金像奖战衣方面，同公司已有共识，主要会配合电影同主题曲嘅方向。」