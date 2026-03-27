香港电影资料馆「奇幻电影之旅」四月启动 五大主题横跨半世纪港产奇幻经典

康乐及文化事务署（康文署）香港电影资料馆（资料馆）将于4月推出「奇幻电影之旅」放映节目，与观众一同投入光影世界，展开奇幻之旅。放映节目为「香港流行文化节2026」及资料馆二十五周年志庆节目，由《撞到正》（1980）（4K数码修复版）在4月25日（星期六）晚上7时30分，于香港文化中心大剧院举行的全球首映揭开序幕。电影由监制萧芳芳领衔主演，她与钟镇涛、关聪、刘克宣和刘天兰等演员以黑色喜剧演绎手法，呈现长洲戏班闹鬼的故事，故事更融入经典粤剧剧目，集惊险、惹笑、戏班文化与本地灵异传说于一炉。

今次放映的4K数码修复版致力还原影片公映时的声画质素，重现这部香港新浪潮名作的光采，并特设映前谈，嘉宾包括许鞍华、李乐诗博士和刘天兰。香港电影资料馆特别鸣谢萧芳芳女士及高韵有限公司慷慨授权修复此片，让观众得以重新认识这部被资料馆列入「百部不可不看的香港电影」的经典佳作。

12部奇幻佳作

「奇幻电影之旅」将于4月25日至6月7日放映12部不同年代电影，透过五大主题：「光影回忆」、「千古奇缘」、「灵幻经典」、「奇幻变奏」和「都市幻梦」，呈现香港电影人以出色的创意和大胆创新的特技所构建的奇幻世界。

重温早期粤语片特技

「光影回忆」带给观众在银幕上重温两部奇幻古装粤语片，包括《十兄弟》（1959）（2K数码版），由张瑛、罗艳卿、石坚等主演，以影像重叠、画面定格和特殊道具等展现兄弟营救父亲时施展的神奇法力；《夜光杯》（上集、大结局）（1961）（2K数码版）运用了当年领先的技术和密集特技镜头，讲述冯宝宝饰演的女孩得杯仙姐姐（罗艳卿饰）襄助化解阴谋、劝善罚恶的故事。

重新演绎古代魔幻名著

「千古奇缘」以现代角度重新演绎古代魔幻名著，包括《倩女幽魂》（1987）（2K数码修复版），以创新特技和拍摄手法，配合张国荣和王祖贤细腻演绎的人鬼恋，令人神迷；《青蛇》（1993）（4K数码修复版）将民间传说中作为配角的青蛇（张曼玉饰）变为主角，在特技和灯光营造的虚幻迷离中重新审视白蛇（王祖贤饰）与书生（吴兴国饰）的爱情神话。

开创港产灵幻喜剧热潮代表作

「灵幻经典」展示掀起灵幻喜剧热潮的代表作品，选映的两部电影在上映时均掀起热潮，包括由洪金宝编剧、执导和演出的《鬼打鬼》（1980），在功夫题材加入鬼怪和谐趣元素，开创香港电影独有的次类型；糅合中国民间传说和西方吸血鬼特色的《僵尸先生》（1985），由林正英、许冠英及钱小豪主演，则是掀起港产僵尸片热潮的经典。

漫画化超时空想像新尝试

「奇幻变奏」则展现漫画化的超时空想像，包括《铁甲无敌玛利亚》（1988），故事讲述由该片监制徐克饰演的前黑帮成员在未来世界被叶倩文饰演的机械人追杀；王家卫和刘镇伟编剧的《九一神雕侠侣》（1991）将东、西方奇幻元素结合，并由梅艳芳、刘德华和郭富城将这个超时空武侠故事演绎得淋漓尽致。

现代都市中的梦幻

「都市幻梦」选映呈现现代梦幻故事的电影，包括《薰衣草》（2000），讲述金城武饰演的折翼天使与陈慧琳饰演的香薰治疗师的浪漫唯美爱情故事；《童梦奇缘》（2005）由陈德森导演，刘德华和莫文蔚主演，讲述小男孩偷服药水在一夜之间长大，却要面对极速衰老的命运，带出发人深省的生命哲理。

