Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

韦绮姗对组合「CLS」名字有疑问？ 莫镇贤解话：吸引到人注意系好事 张崇德睇好《中声4》许美琪

影视圈
更新时间：23:15 2026-03-27 HKT
发布时间：23:15 2026-03-27 HKT

韦绮姗、张崇德及莫镇贤今日（27日）到湾仔出席《中年好声音3》三位成员李创伟(Catry)、陈溢光(Louis)与善玥澄(Shinnie)组成的全新组合「CLS 」新歌《暴速Boso！》发布会。韦绮姗对「CLS」这个名存有疑问，因她感到似有粗口含意，张崇德即解释，在比赛期间已经知道他们3人经常走在一起，所以组合名是用他们英文名字第一个字母组成，莫镇贤却感到组合名十分重要，能够吸引到人注意也是好事。

韦绮姗、莫镇贤同一天生日

莫镇贤指出，陈溢光是他多年前在大专任教时的学生之一，有很多他的学生参加《中年好声音》赛事，当中成绩最好就是陈溢光。问到可有留意《中年好声音4》参赛者的表现？韦绮姗觉得陈旭培唱得很好，而早前夺得MVP的尤淑情也唱得很有感情。每集也有收看的张崇德表示，特别钟意许美琪，由海选时已经留意到这个人，问到是否觉得她会胜出赛事？他说：「不是说赢，因为这比赛是一个长途赛，会有很多因素和事情发生，参加比赛只要被人认识便会获邀演出，『CLS』也没有赢，但他们今天已经可以推出歌曲。」莫镇贤也认同并说：「他们的水准是，唱完比赛之后便可以出道。」此外，同是《新秀歌唱大赛》出身的韦绮姗和莫镇贤是同一天生日，所以每年生日也会相约一起庆祝，当然也会与张崇德及胡渭康等不时聚会。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
东铁线受阻．最新车务安排｜旺角东至大围站暂停服务 港铁免费接驳巴士正来往九龙塘至大围站
01:15
东铁线有人进入路轨范围 旺角东至大围站一度暂停 经处理后陆续全线恢复
突发
4小时前
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 35岁男隧道内触电烧伤命危
01:15
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 35岁男隧道内触电烧伤命危
突发
38分钟前
WeChat Pay HK宣布联同深圳市南山区商务局推出「2026年南山区入境消费券活动」，由4月1日至6月30日向用户派发总值逾千万港元之电子消费券。 Edit caption
复活节豪派千万南山区消费券 餐饮零售及南山海岸城4折！奈雪、盒马、京东Mall全覆盖
生活资讯
11小时前
东铁线受阻｜大围站再现人山人海 被困车厢长者难忍人有三急 热心市民帮手遮掩
01:46
东铁线受阻｜大围站再现人山人海 被困车厢长者难忍人有三急 热心市民帮手遮掩
突发
3小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
11小时前
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
影视圈
5小时前
一众嘉宾参观「天马凌云──故宫博物院藏绘画珍品」展览。
马会马年系列活动又一亮点项目 ─ 「天马凌云──故宫博物院藏绘画珍品」展览
社会资讯
7小时前
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
影视圈
8小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
7小时前