韦绮姗对组合「CLS」名字有疑问？ 莫镇贤解话：吸引到人注意系好事 张崇德睇好《中声4》许美琪

韦绮姗、张崇德及莫镇贤今日（27日）到湾仔出席《中年好声音3》三位成员李创伟(Catry)、陈溢光(Louis)与善玥澄(Shinnie)组成的全新组合「CLS 」新歌《暴速Boso！》发布会。韦绮姗对「CLS」这个名存有疑问，因她感到似有粗口含意，张崇德即解释，在比赛期间已经知道他们3人经常走在一起，所以组合名是用他们英文名字第一个字母组成，莫镇贤却感到组合名十分重要，能够吸引到人注意也是好事。

韦绮姗、莫镇贤同一天生日

莫镇贤指出，陈溢光是他多年前在大专任教时的学生之一，有很多他的学生参加《中年好声音》赛事，当中成绩最好就是陈溢光。问到可有留意《中年好声音4》参赛者的表现？韦绮姗觉得陈旭培唱得很好，而早前夺得MVP的尤淑情也唱得很有感情。每集也有收看的张崇德表示，特别钟意许美琪，由海选时已经留意到这个人，问到是否觉得她会胜出赛事？他说：「不是说赢，因为这比赛是一个长途赛，会有很多因素和事情发生，参加比赛只要被人认识便会获邀演出，『CLS』也没有赢，但他们今天已经可以推出歌曲。」莫镇贤也认同并说：「他们的水准是，唱完比赛之后便可以出道。」此外，同是《新秀歌唱大赛》出身的韦绮姗和莫镇贤是同一天生日，所以每年生日也会相约一起庆祝，当然也会与张崇德及胡渭康等不时聚会。