《中声3》三子组「CLS」出道 陈溢光回应吴业坤不满分薄资源离巢传言：同枱食饭各自修行

《中年好声音3》三位成员李创伟(Catry)、陈溢光(Louis)与善玥澄(Shinnie)组成的全新组合「CLS 」今日在湾仔举行新歌《暴速Boso！》发布会，标志着CLS正式出道，多位圈中好友到场支持，当中包括韦绮珊、莫镇贤、张崇德、黄博、张家诚、颜仟汶、谭嘉荃、谢文雅、江晖、叶凯欣、钟雨璇、曹越、文佩玲及甄咏珊等。

CLS用尽人情牌向公司自荐

CLS除了推出新歌的MV加入不少CG技术外，更将有三人的综艺节目推出，被问到是否获得丰富资源分配？陈溢光表示，三人已用尽这几十年来的人情牌，综艺节目是他们向公司提议后获得接纳。对于传出吴业坤因资源被《中年好声音》夺走而离巢，他们认为在不同地方发展也会有不同机会出现，而且「同枱食饭，各自修行」，最紧要做好自己，可能这扇门关上，会有另一道大门打开。

郑浚仁未有到场撑善玥澄

善玥澄的绯闻另一半王郑浚仁未有到场，两位男士听到这问题，即时抢着问她：「昨晚经常见你传讯息，是否与王郑浚仁聊天？」、「他有没有传短讯给你？」善玥澄其后说：「因为他刚返了马来西亚，也有问我们需不需要他拍片支持，但因为我们活动内容十分丰富，所以也不需了。」陈溢光却笑说：「王郑浚仁与他是前CP，我们与玥澄更夹得来，因为他比我们更麻烦和更扭拧！」

李创伟建议陈溢光裸跑

李创伟表明，若然新歌MV获得10万点击，便由陈溢光裸跑庆祝。被问到要多少点击他才加入裸跑队伍？李创伟笑言：「60万点击我便加入。」他还透露，原先打算三人分开影写真集，陈溢光那本要用胶袋封存，以迎合个人喜好，哈哈！现在可能计划在6月时影一辑相，让大家留倩影。

