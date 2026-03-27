Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《中声3》三子组「CLS」出道 陈溢光回应吴业坤不满分薄资源离巢传言：同枱食饭各自修行

影视圈
更新时间：21:15 2026-03-27 HKT
发布时间：21:15 2026-03-27 HKT

《中年好声音3》三位成员李创伟(Catry)、陈溢光(Louis)与善玥澄(Shinnie)组成的全新组合「CLS 」今日在湾仔举行新歌《暴速Boso！》发布会，标志着CLS正式出道，多位圈中好友到场支持，当中包括韦绮珊、莫镇贤、张崇德、黄博、张家诚、颜仟汶、谭嘉荃、谢文雅、江晖、叶凯欣、钟雨璇、曹越、文佩玲及甄咏珊等。

CLS用尽人情牌向公司自荐

CLS除了推出新歌的MV加入不少CG技术外，更将有三人的综艺节目推出，被问到是否获得丰富资源分配？陈溢光表示，三人已用尽这几十年来的人情牌，综艺节目是他们向公司提议后获得接纳。对于传出吴业坤因资源被《中年好声音》夺走而离巢，他们认为在不同地方发展也会有不同机会出现，而且「同枱食饭，各自修行」，最紧要做好自己，可能这扇门关上，会有另一道大门打开。

郑浚仁未有到场撑善玥澄

善玥澄的绯闻另一半王郑浚仁未有到场，两位男士听到这问题，即时抢着问她：「昨晚经常见你传讯息，是否与王郑浚仁聊天？」、「他有没有传短讯给你？」善玥澄其后说：「因为他刚返了马来西亚，也有问我们需不需要他拍片支持，但因为我们活动内容十分丰富，所以也不需了。」陈溢光却笑说：「王郑浚仁与他是前CP，我们与玥澄更夹得来，因为他比我们更麻烦和更扭拧！」

李创伟建议陈溢光裸跑

李创伟表明，若然新歌MV获得10万点击，便由陈溢光裸跑庆祝。被问到要多少点击他才加入裸跑队伍？李创伟笑言：「60万点击我便加入。」他还透露，原先打算三人分开影写真集，陈溢光那本要用胶袋封存，以迎合个人喜好，哈哈！现在可能计划在6月时影一辑相，让大家留倩影。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
东铁线受阻．最新车务安排｜旺角东至大围站暂停服务 港铁免费接驳巴士正来往九龙塘至大围站
01:15
东铁线有人进入路轨范围 旺角东至大围站一度暂停 经处理后陆续全线恢复
突发
2小时前
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 人员隧道内寻获触电受伤男子
01:15
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 人员隧道内救出触电受伤男子送院
突发
2小时前
WeChat Pay HK宣布联同深圳市南山区商务局推出「2026年南山区入境消费券活动」，由4月1日至6月30日向用户派发总值逾千万港元之电子消费券。 Edit caption
复活节豪派千万南山区消费券 餐饮零售及南山海岸城4折！奈雪、盒马、京东Mall全覆盖
生活资讯
9小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
9小时前
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
影视圈
3小时前
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
影视圈
7小时前
一众嘉宾参观「天马凌云──故宫博物院藏绘画珍品」展览。
马会马年系列活动又一亮点项目 ─ 「天马凌云──故宫博物院藏绘画珍品」展览
社会资讯
5小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
5小时前
宏福苑居民上楼执拾安排：4.20至5.4分批上楼 每户限4名居民 最多逗留3小时
02:39
宏福苑居民上楼执拾安排：4.20至5.4分批上楼 每户限4名居民 最多逗留3小时
社会
6小时前