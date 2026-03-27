陈启泰重游清水湾旧厂感触良多 走出抑郁阴霾康复六七成已停药

由陈启泰主持的HOY TV全新健康游戏节目《健康百万大道》，今日于清水湾制片厂录影第一集，并请来唐文龙担任嘉宾。陈启泰笑言，当年亚视曾在清水湾录影厂拍过多部剧集，如《我和僵尸有个约会》、《情陷夜中环》等，昨日重游旧地为新节目彩排，感觉超级亲切。他笑说：「个厂老咗好多，日久失修，人都日久失修，好彩病咗几年好返好多。」

陈启泰靠信仰太太药物走出低谷

早前自爆曾患重度抑郁的陈启泰，坦言感谢信仰，近一、两年已康复六、七成，陆续接获不少工作，当中包括HOY TV的三个节目，并正与ViuTV洽谈，以及有内地工作。他说：「好彩有信仰、太太同药物，所有东西支持，令我走出阴霾，一年前我已经停晒药，亦做好多运动。原本我216磅，减到180几磅，再瘦返少少就回到病发前嘅磅数。今日遇到唐文龙就好，大家都知佢系『烚鸡胸肉王』，可以请教佢点样再修身。」

改良《百万富翁》奖金捐慈善

谈到主持的《健康百万大道》，陈启泰表示节目有点似《百万富翁》，因不能抄袭而作出改良，加入许多健康相关环节，并会邀请医生及艺人参与，当中更有真假医生登场让观众猜测，奖金则全数捐作慈善用途。他说：「呢一辑奖金头一part会有1000、2000元，如果第二part答啱会双倍上去，可以去到10万、8万㗎！」至于酬劳可有收平，他笑言不会收贵，反而希望与观众见面，并藉游戏节目带出健康讯息。

唐文龙澄清非「烚鸡胸王」修身

担任嘉宾的唐文龙表示对健康知识有一定了解，但面对陈启泰坐镇主持，仍令他有少许紧张。谈到陈启泰指他是「烚鸡胸王」、要向他请教修身方法，唐文龙笑说：「呢啲坊间传闻唔好尽信得㗎！要保持健康身形系多方面经营，唔需要只烚鸡胸。其实我好少食，十几年前有食，亦遵守得好严谨，𠮶段期间系辛苦啲。」唐文龙透露，「Hey Brother」队员们曾打趣说，若他操得一身好Fit身形，就会请来薛家燕任嘉宾，他又指队友黄智贤身形同样很Fit，更形容是「禾秆冚珍珠」。

