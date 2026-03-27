「最美港姐遗珠」徐淑敏跟老公罕公开同框 游Art Basel撞样当家花旦 网民叹「同脸不同命」

现年41岁的徐淑敏（Suki），近日罕有地与丈夫黄浩一同现身城中艺术盛事Art Basel，其最新状态迅即引起网民热议。徐淑敏是2006年落选香港小姐，但因样子可爱极甜美而令人留下深刻印象，被指是「最美港姐遗珠」。自2009年嫁给年长12岁的商人黄浩后，徐淑敏便淡出幕前，专心相夫教女，过著幸福少奶奶的生活。

徐淑敏童颜美貌不减当年

从网上流传的影片可见，当日徐淑敏身穿白色小背心和短裤，外搭一件蓝色粗花呢外套，打扮时尚而充满活力。虽然已年过四十，更是三孩之母，但岁月似乎没有在她身上留下任何痕迹。她依然保持著一副「童颜」，皮肤紧致，脸上丝毫不见皱纹，笑起来时的甜美模样，与当年参选港姐时的「甜姐儿」形象如出一辙，保养得宜的状态令人惊艳。

相关阅读：43岁陈自瑶与公屋出身阔太叹贵妇下午茶 两位闺密嫁富豪住独立屋 三大圈中最索人妻似三姊妹

徐淑敏与夫同场默契十足

影片中，徐淑敏与丈夫黄浩正与朋友在场内谈笑风生，气氛轻松愉快。虽然两夫妻在镜头前未有亲暱的互动，但二人一直并肩而立，从自然的身体语言中，可以看出他们之间充满默契，关系相当亲密，绝对是一对结婚多年依然恩爱的夫妻。

徐淑敏与陈自瑶同脸不同命？

徐淑敏的近照曝光后，不少网民都赞叹她的美貌，认为她「样子一看就很好命」。同时，亦有大量网民重提她与艺人陈自瑶（Yoyo）样貌相似的话题，直指「那时觉得她和陈自瑶同一类美女」、「她俩都是甜甜的」。

徐淑敏与陈自瑶命途各走极端？

不过，有网民就感叹二人「一个选择帅哥一个选择富商，现在境遇也很不同」，认为徐淑敏嫁给富豪后享福，而陈自瑶则选择了帅哥（王浩信），至今仍在事业上打拼，两位样貌相似的美女，却因不同的人生选择，走上了截然不同的命运道路。

相关阅读：40岁港姐最美遗珠贵气罕现身 被指一个变化破坏美貌 网民：同富商老公变饼印