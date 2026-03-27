Jeffrey魏浚笙现身台湾掀热话 被误认系泰国型男以泰文爆笑回应 颜值超越姜涛冲出香港

27岁的Jeffrey魏浚笙凭其俊朗外貌和阳光气息，俘虏大批粉丝。近日他前赴台湾为节目进行拍摄，没想到在街头开工期间，竟因外型太出众，而被网民误认为是泰国明星，该网民在社交平台「Threads」上发文，表示自己偶遇一位帅哥正在拍摄，并上载照片希望能「起底」这位「泰国靓仔」的IG，事件随即引发网上热烈讨论。

Jeffrey魏浚笙台湾拍节目被集邮

网上热议的这则「寻人启事」，让不少香港粉丝都涌入留言，为该名网民解惑，最令人意想不到，是Jeffrey本人也留意到这个美丽的误会，他随即用泰文写下「你好，我叫Jeffrey」，并附上可爱的表情符号。这个充满玩味的幽默回应，引来超过2.2万人赞好，粉丝们都大赞他反应快又亲切，尽显高EQ。

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Jeffrey魏浚笙靓仔外形为港增光

Jeffrey的「泰国明星」级颜值，让香港粉丝感到非常骄傲，认为他成功为港争光。不少网民大赞Jeffrey的帅气，浑然天成，即使在没有滤镜的「原相机」下依然是零死角，更有网民认为他的气质与男神金城武有几分相似。这次事件也意外引发了关于「香港靓仔代表」的讨论，有网民指除了姜涛，Jeffrey亦是「香港靓仔」的代表。

Jeffrey魏浚笙歌影视三栖发展

Jeffrey因靓仔外型而被封「陈冠希接班人」，凭ViuTV综艺节目《调教你男友》及《胶战》系列人气急升，更正式成为男歌手新人王。Jeffrey近年歌影视三栖发展，电影则有《杀手#4》及《寒战1994》等，由于Jeffrey有荷兰和印尼血统，被网民误认是泰国艺人也是情有可原。

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Jeffrey魏浚笙为电影《杀手#4》大显身手：