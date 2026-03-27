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TVB小花胡美贻32岁生日泄「蜜」！高调晒男友4亿独立屋豪宅 传与谢玲玲同住有望做百亿新抱

影视圈
更新时间：17:30 2026-03-27 HKT
发布时间：17:30 2026-03-27 HKT

32岁落选港姐胡美贻（Nicole）在2024年被爆恋上名媛谢玲玲儿子林孝贤，虽然恋情一度传出暗涌，甚至有指未获男方家人认可，但胡美贻最近在社交媒体上高调于男方市值4亿的九龙塘独立屋庆祝32岁生日，似乎以行动宣示主权，力证与林孝贤关系稳定，随时有望嫁入豪门，成为百亿新抱！

胡美贻香槟庆生影泄「蜜」

胡美贻日前在Instagram上载一段开香槟庆生的影片，片中她笑容满面，身后的巨型户外花园，疑为林孝贤与母亲谢玲玲同住的九龙塘6,000呎独立屋。 虽然影片中未见林孝贤身影，但有网民猜测短片是由男友操刀拍摄。

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胡美贻一直低调未有承认恋情

胡美贻在2022年与从事餐饮的富豪财俊Reeve分手后，被爆出恋上名媛谢玲玲的儿子林孝贤，而且还驻男友市值4亿、位于九龙塘的6千呎独立屋同居，不过胡美贻一直低调未有承认恋情，亦曾有传不获谢玲玲的认可，仅称自己是开明的妈妈，不会过问子女感情事，更抛下一句：「我两个儿子都还没结婚。」不过行径低调的胡美贻终被「解禁」，去年曾有指已搬离将军澳豪宅，进驻男友的独立屋，与未来奶奶谢玲玲同住，去年五月天演唱会香港站首场时，胡美贻曾被影到与林孝贤及谢玲玲一齐睇骚。

胡美贻本身也是位富二代

其实胡美贻亦曾邀请过陈若思（Amber）和廖慧仪（Jessica）等人到豪宅庆祝生日，后来出发拍真人骚《港女野人奇异记》前，已经在独立屋的楼梯拍片，当时已经令人怀疑是在男友的豪宅内拍摄。胡美贻本身也是位富二代，爸爸在美国经商，妈妈则是医生，她于2015年大学毕业后获爸爸打本港币100万创业，在美国三藩市开设卤水店和饮品店，回港后又与友人合资开设榴梿甜品店，并在马来西亚买地种榴梿，因此被封「榴梿女王」，连蔡澜及李佳芯都有光顾。

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名媛谢玲玲超级豪宅内三代同堂庆生：

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