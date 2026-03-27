iHeartRadio音乐颁奖礼丨Taylor Swift捧7奖成大赢家 首度带未婚夫亮相 新星Alex Warren捧走「年度歌曲」

「2026 iHeartRadio音乐颁奖礼」当地时间周四在洛杉矶举行，美国乐坛天后Taylor Swift首度带同未婚夫Travis Kelce亮相颁奖礼！赛前获9项提名的她，最终捧走7奖成大赢家，包括摘下「年度艺人」、「年度专辑」、「年度流行歌曲」、「最佳歌词」、「最佳MV」等奖，她凭《The Life of a Showgirl》获颁年度流行专辑，她上台前跟Travis咀嘴，在台上致谢时亦不忘感谢对方：「我认为这张专辑可能也让人感觉非常快乐、自信和自由，因为这就是我生命中每一日的感觉，因为我的未婚夫今晚在这里。」

Rosé再封「年度K-pop艺人」

当歌手RAYE唱出新歌《Where Is My Husband》，镜头拍到Taylor与Travis开心地跳舞。去年8月，Taylor与Travis宣布订婚，早前传出他们将于今年6月13日在纽约罗德岛举行婚礼。此外，颁奖礼上，新星Alex Warren凭爆红歌曲《Ordinary》击败Taylor，捧走「年度歌曲」，又摘下「突破奖」及「最佳新人」，Miley Cyrus捧走「创新奖」、「年度流行艺人」由Sabrina Carpenter夺得。韩团BLACKPINK成员Rosé和Bruno Mars合唱的《APT.》获颁「最佳合作」，Rosé再封「年度K-pop艺人」，队友Jennie摘下「年度K-pop专辑」。演唱美韩动画《Kpop猎魔女团》主题曲《Golden》的组合HUNTR/X封「年度组合」，《Golden》再捧走「年度K-pop歌曲」。「年度K-pop组合」及「年度K-pop新人」分别由男团Stray Kids及Cortis夺得。韩团BTS成员J-Hope则凭《Mona Lisa》赢得「最喜爱TikTok舞蹈奖」；队友Jimin与Jungkook获颁「最喜爱萤幕组合」。