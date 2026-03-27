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陈展鹏搬大屋疑添新成员咁回应 市道差搞粉丝见面会收费平过$500

影视圈
更新时间：15:45 2026-03-27 HKT
发布时间：15:45 2026-03-27 HKT

陈展鹏（27日）现身电视城准备拍摄《警声百二秒III》，他笑言以为演警察，岂料是演大贼，续称该节目介绍反恐部队职务，又忆起自己年轻时参加少年警讯，入警署打乒乓波要说出编号才可进入。

「小猪比」想照顾细佬妹

谈到囡囡「小猪比」见到他演大贼，预计有何反应？陈展鹏笑言女儿会好开心，指自己在家中也是演大贼𠱁女儿，没有剧本下自由发挥，「比起拍剧，演技仲好！」续说：「拍呢个节目都开心，小朋友睇会消化得到。」同时透露4月尾会到内地拍新剧，中、港两地走，笑言︰「开工之后，囡囡应该会挂住我啦，因为我负责叫佢起身，同接送返放学。」另外，提到太太单文柔早前在社交网分享生活短片，见他们一家迁入独立屋。陈展鹏指相片是旧居，同时承认搬入新居，形容新居空间够大，方便拍片，笑言可把厂景搬到屋企拍摄。是否家中有新成员？陈展鹏说：「呢个一直都想，唔关环境事，系关两个大人事，希望有缘份啦！囡囡都希望多个人陪佢玩，佢性格钟意照顾人。」

谈到陈展鹏下月4日在东莞举行一场明星晚宴，收费人民币500元有找，有指收费平，他表示︰「要性价比高，吸引更多人帮衬，如果我搞粉丝见面会，收费仲平，大家开心最紧要！」

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