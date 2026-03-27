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魔音女团｜庄子璇跳舞有喜感反眼兼披头散发 陈熙蕊成为团中「小腰精」

影视圈
更新时间：13:45 2026-03-27 HKT
发布时间：13:45 2026-03-27 HKT

8位《魔音女团》练习生庄子璇、陈熙蕊、廖慧仪、叶靖仪、李尹嫣、蔡华英、颖乔、乔美莎等，接受YS韩国偶像学院（香港）的教练团特训后，昨日（26日）第一次见传媒，在助教文佐匡带领下展示特训后的舞步成果。YS香港导师Cola和Natalie，及助教冼靖峰亦有现身监场。

庄子璇系一张白纸

庄子璇、陈熙蕊接受访时，被问到如何形容自己的表现，庄子璇大呻：「呀……头先甩咗step（舞步），我一笑就甩咗Step，只可以Poker Face（面无表情蒙混过关）。」指自己未能同时兼顾跳舞、面部表情和唱歌，一心不能三用。而陈熙蕊则表示，在家练习跟正式跳是两回事：「啱啱跳舞𠮶阵畀啲头发遮咗块面，就即刻要整理好个样先，然后跟番个节奏。」现场所见，庄子璇跳到头发披面，她表示要好好练习如何揈头发才够完美，称跳舞有难度，尤其舞步当中有很多手势。她们大赞蔡华英、和乔美莎，是练习生当中「舞功」最好的，都有超过10年的舞蹈功底，跳舞时充满自信，十分有魅力。

陈熙蕊有线条反被要求增肥？

提到唱歌训练，庄子璇表示要由基本功学起，问到导师是否非常严格？陈熙蕊指：「系为我哋好，佢哋越早『执』越好，我哋要努力学习、改进。」她直言压力一定有，视为推动力。问组女团是否要努力keep fit？庄子璇透露导师陈奂仁有教导有关饮食的知识，透过计算卡路里来减肥，她指一众练习生都收到「建议」要减肥，得陈熙蕊要增肥，她说︰「健康最紧要啦！对女团嚟讲，有啲线条好啲嘅。」并称要摄取多一些蛋白质来增肌。

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