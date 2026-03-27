魔音女团｜李尹嫣自认「肥底」要减9KG 踩过界指点廖慧仪唱歌技巧

《魔音女团》练习生李尹嫣、廖慧仪等人特训，并首次公开展示舞步，两人表示比前几日进步，廖慧仪：「平时自己跳舞可以NG，但呢度唔可以，我哋喺劲短时间要练好一首歌，其实系有难度，头先都有甩咗啲step，但应该唔系好觉？」而李尹嫣亦指自己亦有少许甩step。

廖慧仪向战友回礼

提到唱歌方面，李尹嫣即大赞廖慧仪有天份，后者兴奋称，李尹嫣修读音乐，故被对方赞感到十分开心。问到李尹嫣是否对唱歌有信心？身旁的廖慧儿即表示她是自己的唱歌老师，李尹嫣就说：「我识嘅嘢都会尽量同大家分享，呢度真系一山还有一山高，天外有天，呢度有好多专业老师，佢哋识嘅嘢比我哋多十万九千倍！我获益良多。」廖慧儿称有学唱歌，惟上台经验少，趁机偷师，并表示︰「我可以教大家拉筋减肥！」

李尹嫣自认「肥底」

李尹嫣、廖慧仪表示收到「建议」，要她们减肥，体型甚fit的廖慧仪指︰「叫我减6kg！」要减9kg的李尹嫣就要减9kg，她感惊讶：「叫我减系正常，廖慧仪经已好fit，冇脂肪可以减。」廖慧仪笑言可能要去「削骨」，「我应该系肌肉重，可能要减少少肌肉，要再拉吓筋，按吓摩，休息多啲。」她们坦言磅数不是最重要，最紧要身体线条靓。

8位《魔音女团》练习生庄子璇、陈熙蕊、李尹嫣、廖慧仪、叶靖仪、蔡华英、颖乔、乔美莎（26日）首见传媒，在助教文佐匡带领下展示特训后的舞步成果。另助教冼靖峰，两位YS香港导师Cola、Natalie到来监场。