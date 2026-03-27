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Gao闻会否最快结婚拿Day做挡箭牌 预告COLLAR开演唱会 Ivy So避谈捧场So Ching舞台剧

影视圈
更新时间：12:15 2026-03-27 HKT
发布时间：12:15 2026-03-27 HKT

COLLAR成员沈贞巧、许轶、王家晴和苏雅琳（Ivy So）悉心打扮出席时尚派对，除苏雅琳身穿银色吊带贴身长裙外，其余3人均以黑色打扮密实到场，不过她们自认各有睇头，许轶指裙子上有很多「眼睛」看著大家，王家晴下身行透视诱惑，沈贞巧则指自己真空上阵，见苏雅琳经常用手掩著胸口，她否认怕走光，只是保护自己，看到桥上有很多粉丝，希望他们都可以看到喜欢的偶像。

Gao不知出歌时间表

问到是否刚推出新歌，想吸引目光才会有别以往的打扮？她指长裙相比COLLAR有时的背心短裤造型算保守，但她觉得这条裙符合活动性质才拣，同样刚出新歌的王家晴挑选透视衣服是想型得优雅，令人有不同感觉。COLLAR中现在只有沈贞巧仍未有个人单曲，她表示不知出歌时间表，笑言会继续等，不会心急，每个人都有自己的步伐，讲到她与男友经常放闪，她表示没有刻意，只不过早前大家一起去美国才顺便拍片，笑指感情方面很低调，问到她会否是COLLAR中最快结婚的一个？她避谈，又用许轶做挡箭牌，指她可能是最快嫁人，令许轶摸不著头脑。她们早前又齐齐欣赏邱彦筒首个个人演唱会，大赞非常好看，沈贞巧笑谓就好似是自己开骚一样，在后台逢人就讲辛苦哂，她们都说很想有个人骚，但最想还是COLLAR再开演唱会，更透露很快会成事。

苏雅琳没有跟苏芷晴联络

另外，谈到前队友苏芷晴的社交网自我简介中移除了男友李启言的帐号，惹来分手传闻，沈贞巧表示有留意报导，苏雅琳直言与她已没有联络，但知道她早前演出舞台剧，希望她各方面都顺利，苏雅琳避谈有否捧场，指苏芷晴很低调，没有太多宣传，希望她继续做到想做的事。

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