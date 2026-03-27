「火云邪神」梁小龙离世后风波不绝！遗孀宋骧发声明驳「久置不葬」谣言 对霸占帐号者绝不姑息

曾在70年代与李小龙、成龙和狄龙号称「四龙」的梁小龙在今年1月14日离世，享年75岁。梁小龙离世后，连环爆出不少风波，梁小龙遗孀宋骧狠斥亡夫帐号遭擅自营运，甚至声称有人梁小龙的名义违规承接商务合作、开展盈利活动，家属将依法追究其全部法律责任。

梁小龙遗孀再发声明称追究到底

其后梁小龙的弟子爆出梁小龙至仍未下葬，并暗示梁小龙与妻子宋骧的婚姻早已名存实亡，两人早已分居多年，还声称梁小龙提出过12次离婚都未能如愿。梁小龙遗孀宋骧日前再发声明，针对有人霸占账号、散布谣言、恶意攻击家属之行径，将坚决通过法律途径追究到底，绝不姑息。

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梁小龙遗孀宋骧强调「久置不葬」属诬蔑

梁小龙拥有280万粉丝的抖音帐号「梁小龙永远活在我们心中」目前由徒弟接手经营，近日徒弟以洗版式发文控诉遗孀宋骧，质疑恩师为何离世至今无法入土为安，甚至称「有人」打算将骨灰寄放在免费的深圳殡仪馆长达10年，痛批此举践踏影迷尊严。徒弟又爆出梁小龙生前曾向宋骧提出12次离婚，双方多年未联络，控诉宋骧在梁生前未尽照顾之责，死后却靠旧照营造深情假象。对于被梁小龙的徒弟质疑，梁小龙遗孀宋骧日前在抖音再发声明，强调「久置不葬」纯属造谣诬蔑，目前已搜集相关证据，将对不实言论追究法律责任，但声明未有明确交代梁小龙的下葬日期与骨灰安放地点，声明全文如下：

先生离世以来，我们全家深陷悲痛，正依法依规处理后事，惟愿逝者安宁、早日入土为安。近期网络上针对家庭事务、账号权益的不实言论甚嚣尘上，有人刻意编造矛盾、抹黑诋毁、挑拨离间，严重扰乱我们正常生活，亵渎逝者尊严。本人发声，纯属维护先生合法权益，坚决反对任何个人假借其名义招摇撞骗、非法牟利，绝非外界恶意抹黑的「争利」，此举已获所有子女全体支持。 关于安葬事宜，各项手续依法有序推进，所谓「久置不葬」纯属造谣诬蔑。先生相关网络账号权益依法归属法定家属，针对有人霸占账号、散布谣言、恶意攻击家属之行径，我们已固定证据，将坚决通过法律途径追究到底，绝不姑息。我们从未谋求任何不当利益，只愿守护先生名誉与尊严。持续消费逝者、炒作家事、裹挟舆论者，其行为已突破道德底线与法律红线。 在此郑正警告：立即停止一切造谣、传谣、干涉家庭私事之行为，立即停止对先生及家属的伤害。我们将依法维护所有合法权益，对一切违法侵权行为追究到底。

感谢一直以来爱戴、支持先生的广大粉丝与朋友。

梁小龙徒弟称拥有多项授权和公证

其后「梁小龙永远活在我们心中」亦有发文反击：「本号依法持有师父梁小龙多项授权和公证，倾向于携手大女儿梁子汶，在此之前仍由本人维护，九千视频不删留给粉丝纪念，本人助播师父直播百次现直播暂停，除非遇谣言需辟谣才关闭打赏紧急直播。本号不用于直播带货等商业活动，基本停更仅做纪念欢迎监督。本人并非代运营也不领工资负责法务、短视频、代言，本人与师父是深度合作关系账号五年来由本人实名，法律和平台皆规定唯有实名人有使用权，所以夺号是白费心机。有些装睡的人故意带节奏其实冤枉你的人比你还知道你冤枉。既自认有理那就走法律程序也请网络判官止谣。」

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