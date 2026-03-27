蔡俊彦受Edan影响由剑击跨界闯乐坛 笑谈「下体照」比成绩更吸睛 盼外界聚焦表现

现时男子花剑世界排名第一的香港剑击代表蔡俊彦宣布杀入乐坛，以独立歌手身份推出首支个人单曲《我最讨厌的男歌手》。昨晚他出席时尚活动时，分享首度做歌手的心情。他表示作为运动员，若只专注打剑，有时会感到焦虑，不想生活只围绕单一方向，长远希望将剑击化为兴趣，在争取好成绩的同时，也能做好音乐。

吕爵安林奕匡促成歌手路

被问到是否受好友吕爵安（Edan）影响？蔡俊彦直言对方帮了自己很多：「大家认识我好大原因都系因为佢，加上我做过佢演唱会嘉宾，正因为咁令我想成为歌手。以前唱歌只喺K房唱，冇谂过可以喺舞台唱歌，上次试过发觉几享受，希望做多样自己喜欢做嘅事。」他亦特别感谢林奕匡，透露早前为对方的网上频道任嘉宾时随口邀歌，没料到对方真的为他写歌，更找来黄伟文（Wyman）填词。他笑言自己是听《高山低谷》长大，能获如此重量级前辈写歌，深感荣幸。

蔡俊彦期待与Edan合作

问到会否与吕爵安合作，蔡俊彦表示当然希望，指Edan曾写Demo给他，盼望日后有机会同台，亦不认为二人会成为劲敌。

蔡俊彦亲解歌名由来

提到新歌命名为《我最讨厌的男歌手》，被问是否有弦外之音？蔡俊彦澄清并非指向任何一位歌手。他解释，有时听歌是一个治愈过程，偶尔会埋怨歌手写中自己的经历与心态，觉得这些歌手「好衰」写中自己，但心底其实很喜欢这些作品。至于所指的歌手是谁？他笑言喜欢很多歌手，取这个歌名纯粹想令人留下深刻印象。

蔡俊彦指「下体相」比成绩更吸睛

谈及早前在社交平台分享利马站花剑大赛的照片，其中一张险被对手击中要害，结果留言区引来热烈「攻击」。蔡俊彦笑言：「我发觉当我好正经好热血post打剑相，其实8强都唔差，但都唔系好多人畀like；但一讲畀人打中下体，大家就好开心。可能我要……（摆多啲呢类相？）又唔好，希望大家集中留意我嘅成绩，唔好留意我嘅下体。」