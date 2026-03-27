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BABYMONSTER全黑战衣降临 香肩长腿霸气震慑全场 Win Metawin自认粉丝拒同台跳舞

影视圈
更新时间：00:08 2026-03-27 HKT
发布时间：00:08 2026-03-27 HKT

韩国女团BABYMONSTER、泰国男星Bright Vachirawit、Win Metawin、米高积逊女儿Paris Jackson、内地男星于适、甘比、卢瀚霆、江𤒹生、炎明熹、乐基儿、琦琦、ZPOT、VIVA、张敬轩、沈月、江若琳、蔡俊彦、杨文蔚、廖子妤、王丹妮、林恬儿、COLLAR成员许轶、沈贞巧、王家晴和苏雅琳、柯炜林等，晚上出席一场时尚派对，吸引大批粉丝在场地附近的天桥上围观，场面热闹。

BABYMONSTER全黑型格亮相 

BABYMONSTER以全黑造型登场，大骚香肩与长腿，但未有接受访问，仅让传媒拍照。沈月身穿黑色露背露肩长裙，行走时边走边拉著裙子，疑似裙身略松，她表示十分期待见到BABYMONSTER。Paris Jackson则以一袭红色长裙现身，走路时不慎踩到裙摆，险些跌倒，幸获身旁友人及时扶住。

Win Metawin为新剧节食受伤

Win Metawin受访时透露，为免上镜显得肥胖，全日只吃了沙律。他近日忙于在泰国拍摄剧集《泰版步步惊心》，由于饰演历史人物，事前下了不少工夫，学习骑马、剑术和格斗技巧。剧中有不少危险场面，早前更不慎弄伤手指。他形容今次拍摄挑战极大，需要手持重剑骑马，难度相当高，但现已慢慢适应。被问到是否最想认识BABYMONSTER，他直言是她们的粉丝，至于会否想与她们一同跳舞，他笑说：「No la，let me dance.」并透露最喜欢BABYMONSTER的成员Chiquita。
 

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