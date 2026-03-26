卧底娇娃丨马贯东未料「风盈CP」爆红：呢个功劳要俾李海铜 虐心恋获激赞丨独家

入行将近20年的马贯东在听晚（27日）大结局的《卧底娇娃》担任男主角，与张曦雯、陈滢、罗毓仪3大女神合作。而戏中最瞩目是他与近期人气急升的李海铜（饰演苏嘉盈），这对「风盈CP」被网民大赞合衬，两人的感情线虐心又大派洋葱。他未有想过「风盈CP」会爆红，坦言这个功劳要给予李海铜。即将踏入40岁的他对于工作和生活感幸运，接下来希望更专精在演戏和宠物美容店。文：安安 摄：谭志光

马贯东赞李海铜敢去尝试

马贯东在戏中与饰演「苏嘉盈」的李海铜，演绎一对「见不得光」的地下恋人，充满「洋葱」之余，李海铜更完美展示「绝世好女友」，被赞超强仙气。马贯东亦大赞李海铜好努力和用心，「佢将单纯女仔演绎得很出色，同佢合作好舒服，佢反应好快，可以即场Give and Take。」对于李海铜获封「最佳女友」、「隐藏女主角」，有没有想像过与这样的女友一起生活？他说：「好似苏嘉盈咁嘅女仔，真系隐藏得好深，唔系咁容易揾到，所以都唔好幻想太多，女朋友最紧要思想步伐一致就足够。」他又指没想过「风盈CP」会爆红，「观众有好强嘅代入感，呢个功劳真系要俾李海铜，虽然佢年资比较新，但佢好敢去尝试，不断将新嘅谂法放入角色，唔怕俾导演拒绝，亦都好接受其他人嘅意见，佢受欢迎系值得嘅。」

马贯东被张曦雯、陈滢、罗毓仪整蛊

除了跟李海铜有感情戏外，与张曦雯（Kelly）亦有感情线，可惜未有开花结果，问到与Kelly的接吻场口多NG吗？他说：「都有NG，因为拍接吻戏经验较少，第一次就锡歪咗，所以要嚟多take。」他与陈滢、罗毓仪亦有对手戏，他又笑言3位女神已融为一体，会一齐夹埋整蛊自己，好难对付。

马贯东2023年凭《破毒强人》「杜飞」夺得「飞跃进步男艺员」。

爱动物的马贯东希望拍摄有关流浪动物的剧集。

黎耀祥是马贯东演艺路上重要的人。

马贯东家人成最强后盾

马贯东于2023年凭《破毒强人》「杜飞」夺得「飞跃进步男艺员」，其实他曾多次与「最佳男配角」擦身而过，对于下个目标是「男配角」或「视帝」？他说：「好开心攞咗『男飞跃』先，攞咗其他奖就攞唔到『男飞跃』，我觉得要逐步逐步咁行上去，成就感会大啲，我要集齐晒啲奖。」在演艺路上打滚多年的他，曾在拍摄《爱·回家之八时入席》时，因不懂得如何掌握对白节奏和情绪而陷入迷茫，幸得黎耀祥鼓励令他重拾自信。他亦特别感谢家人的支持，「当佢哋感觉到我唔开心，就会拎一碗汤俾我饮，我已经好舒服。」

马贯东择偶条件要钟意动物

感情方面，目前单身的马贯东坦言好讲缘份，择偶条件要钟意动物、孝顺、温柔。问到曾想过结婚吗？他说：「细细个家庭观念已经好重，我对感情好随缘，觉得大家嘅思想要相似。」除了演艺事业，爱动物的他近年更将事业版图扩展至宠物美容界，他表示想演出有关动物题材的剧集，最希望拍流浪动物题材，坦言领养率比遗弃率低好多，想透过该题材让人领略如何帮到流浪猫狗。而即将迈向40岁，他希望在演员、宠物美容上再专精一点，「我享受我嘅工作，成日都讲我好幸运，演艺行业同宠物事业都系我好钟意嘅范畴，我觉得好幸福，亦令我能够维持生活。」

