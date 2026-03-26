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金永大入伍前夕与李娜恩密会 药店购日用品举止亲密爆绯闻

影视圈
更新时间：22:15 2026-03-26 HKT
发布时间：22:15 2026-03-26 HKT

30岁韩星金永大与女团APRIL出身的27岁成员李娜恩于2019年合作剧集《偶然发现的一天》，近日他们被拍到约会。在金永大距离入伍还有一个多月的时间点，二人密会即传出绯闻，但双方均否认，称只是「朋友关系」。

金永大密会曝光互相帮挑选商品

金永大与李娜恩于25日下午在首尔广津区广渡口附近的一家药店被发现一同逛街，目击者表示二人在下午4点左右到达，一同选购牙刷等日用品。当日他们穿着运动服、戴着棒球帽，一边逛街一边聊天。他们还会互相帮对方挑选商品，举止亲密。据指金永大所住的广津区与李娜恩所住的九里市仅隔一条汉江，他们会相约一同做运动。

李娜恩公司代认是朋友关系

对此，金永大的公司Outer Universe今日回应：「二人过去因作品结识，至今仍保持很好的朋友关系。」李娜恩的公司Namoo Actors也表示：「只是朋友关系。」

金永大李娜恩假戏真做

金永大与李娜恩早于2019年合作《偶然发现的一天》，并在剧中饰演情侣，有指他们拍毕剧集后也一直保持联络。金永大日前宣布将于4月以现役兵身份入伍。
 

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