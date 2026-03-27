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「张国荣女友」误当小三诞女极不幸 晒母女合照如饼印 女儿完美承袭基因当模特儿

影视圈
更新时间：13:00 2026-03-27 HKT
发布时间：13:00 2026-03-27 HKT

经典港产片《英雄本色》是无数影迷心中的不朽之作，还有几天就是哥哥张国荣的死忌（4月1日）。当年戏中饰演「哥哥」张国荣女友Jackie的女星朱宝意，清纯形象深入民心，近日她罕有地在IG留言，分享一张《英雄本色》的幕后照并写道：「英雄本色！多美好的回忆！被导演吴宇森抓去做场记！开心的大家，开心的我」，一番话瞬间勾起了影迷的集体回忆外，最为网民津津乐道是朱宝意女儿遗传了妈妈的美女基因，囡囡现时是平面设计师及模特儿，女承母业。

朱宝意台湾模特儿身分出道

朱宝意在台湾以模特儿身分出道，后被嘉禾电影相中，来到香港影坛发展，成为80年代炙手可热的「宅男女神」。除了《英雄本色》系列外，她也曾与成龙、周润发等巨星合作，在短短十年的演艺生涯中，累积了超过三十部电影作品。后来朱宝意开始走性感路线，她曾与汤镇业在电影《心跳时刻》中有大胆床戏，亦拍过三级片《聊斋之欲焰三娘子》，可惜两部话题之作都未能为她的事业带来突破。朱宝意在1994年拍完电影《神剑》后，便毅然选择淡出幕前，原来她当年跟一名上海富商诞下女儿，却震惊地发现对方早有家室，朱宝意无法接受，决意独力承担起抚养女儿的责任，当上了单亲妈妈。

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 朱宝意跟富商斩缆当单亲妈妈

近日朱宝意跟女儿一同温馨庆祝生日，并分享了二人合照。现年65岁的她，虽然脸上留下了岁月的痕迹，但那份优雅贵气却更胜从前，风采依旧，更令人惊艳的是，身旁的女儿恩慈与她长得成个饼印，完美继承了母亲的「美女基因」。

朱宝意饼印女入行当超模

朱宝意女儿不仅遗传了妈妈的美貌，拥有深邃立体的五官和高䠷的身形，与妈妈一样热爱艺术的她，长大后继承了母亲的衣钵，身兼平面设计师及模特儿，事业发展相当不俗。

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