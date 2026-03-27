前TVB「首席女强人」罕现身 气质优雅状态更胜同场汪明荃 70年代晋升高层培育徐克杜琪峰

于70年代加入TVB、被誉为香港电视界「首席女强人」的周梁淑怡（Selina），现年81岁，虽已退休多年，但一举一动仍备受关注。近日她与汪明荃、张宝华等好友相聚，从合照中可见其精神矍铄的最新状态，女强人风采依旧，令人惊艳。

八旬周梁淑怡状态一流

在曝光的照片中，周梁淑怡站在人群中依然亮眼。岁月似乎没有在她身上留下太多痕迹，虽已年过八十，但她仍然拥有一头浓密的黑发，脸上几乎没有明显的皱纹。她化上了精致淡雅的妆容，显得贵气迫人，脸上挂着和蔼可亲的微笑，浑身散发着一股历经世事的优雅气质。

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周梁淑怡保持健康身形

在打扮方面，周梁淑怡亦尽显其独到的品味。她身穿一件深色印花的丝质唐装上衣，古典而高雅。她的身形保持得相当好，没有发福或过瘦，体态健康匀称。更难得的是，她站立时腰板挺直，丝毫没有龙钟老态，「电视界首席女强人」的气场果然名不虚传，更有网民指她的状态比年轻3岁、现年78岁的汪明荃更佳。

周梁淑怡是电视界传奇人物

周梁淑怡是香港电视史上的传奇人物。她于70年代加入TVB，制作及监制了无数经典节目，包括《狂潮》、《家变》、《欢乐今宵》等，叱咤一时。她更是慧眼识珠，当年安排许冠文与许冠杰兄弟合作《双星报喜》，其后促成电影《鬼马双星》的诞生，一举打破香港票房纪录。许冠文曾公开感谢她：「佢同我讲话我个样又唔靓仔，唱歌又渣，你只可以做喜剧㖞。」

周梁淑怡培育杜琪峰、徐克、许鞍华

这位电视界的巨人，其实是从幕前开始的。当年她应征TVB助导，却被安排担任香港第一位「天气女郎」，更要以中英双语播报。这段经历虽然辛苦，却让她深入了解到幕前工作。从天气女郎到监制，再到电视台管理层，她更曾担任主持工作，是一位全方位的电视人。周梁淑怡在TVB、佳视和亚视任职期间，为演艺圈培育了无数台前幕后的精英，包括王晶、杜琪峰、徐克、许鞍华等，对香港影视界贡献良多。

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