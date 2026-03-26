Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BTS时隔4年8个月齐人登美名嘴节目 暖场嘉宾涉种族歧视挨批急道歉

影视圈
更新时间：20:15 2026-03-26 HKT
发布时间：20:15 2026-03-26 HKT

韩国天团防弹少年团（BTS）20日发行新专辑《ARIRANG》，翌日在光化门举行免费骚，吸引62,000到现场睇演唱会，之后他们飞到纽约出席fans活动及为节目录影。

Seth电视台高层介入沟通

他们亮相名嘴Jimmy Fallon的节目于当地时间周三播出，这是BTS从2021年后，时隔4年8个月再次齐人上节目。不过，有指暖场喜剧演员Seth Herzog与主持人Jimmy因一段开玩笑内容，被网民狠批种族歧视。笑话内容为「现场有人来自北韩吗？没有吗？没人？」有fans即指有关说话冒犯了BTS跟现场观众，以及涉种族歧视。甚至有观众指控工作人员还以「长相」来区分他们，令他们对节目的美好形象幻灭。消息人士透露Seth已就此事向BTS道歉，电视台高层也已与他就此事进行沟通。

RM脚踝受伤仍又唱又跳

此外，队长RM解释专辑名字的意思：「韩国的民谣《ARIRANG》，包含了悲伤、喜悦、抗争等多种情感，最能代表韩国人的一首歌。」他又向Jimmy送上一份象征韩国文化的室内拖鞋，非常搞笑。BTS在纽约Guggenheim现代美术馆演唱新歌《Swim》，RM上周脚踝受伤，但他为演出又唱又跳，不如之前在光化门演出中，要坐着或企定定演出。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
00:51
天气｜回南天杀到 天文台料未来九天湿度最高95% 周末起连续八日有骤雨
社会
9小时前
李小龙被下药害死？ 向华强爆李小龙离世细节 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
李小龙被下药害死？ 向华强爆李小龙离世细节 否定前妻丁佩落毒披露「真正死因」
影视圈
5小时前
消委会万能插苏｜10款适配接头 USB充电效能/安全/电压稳定性评测！日本城「JHE」与另一品牌潜在触电风险
消委会万能插苏｜10款适配万能插头 USB充电效能/安全/电压稳定性评测！日本城JHE与SUPER潜在触电风险
生活百科
7小时前
港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做｜Juicy叮
港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做｜Juicy叮
时事热话
5小时前
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮
影视圈
12小时前
宏福苑听证会｜母亲不幸遇难遗言「你同哥哥好好生活」 罹难者家属冀委员会还死者一个公道︱持续更新
社会
11小时前
星岛申诉王 | 外卖蛋饼放3小时长出霉菌？ 餐厅创办人拍片实测 结局神反转
申诉热话
3小时前
将军澳千色Citistore被传结业！新都城7万呎百货开业26年 官方否认消息
将军澳千色Citistore被传结业！新都城7万呎百货开业26年 官方否认消息
生活百科
9小时前