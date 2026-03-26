BTS时隔4年8个月齐人登美名嘴节目 暖场嘉宾涉种族歧视挨批急道歉

韩国天团防弹少年团（BTS）20日发行新专辑《ARIRANG》，翌日在光化门举行免费骚，吸引62,000到现场睇演唱会，之后他们飞到纽约出席fans活动及为节目录影。

Seth电视台高层介入沟通

他们亮相名嘴Jimmy Fallon的节目于当地时间周三播出，这是BTS从2021年后，时隔4年8个月再次齐人上节目。不过，有指暖场喜剧演员Seth Herzog与主持人Jimmy因一段开玩笑内容，被网民狠批种族歧视。笑话内容为「现场有人来自北韩吗？没有吗？没人？」有fans即指有关说话冒犯了BTS跟现场观众，以及涉种族歧视。甚至有观众指控工作人员还以「长相」来区分他们，令他们对节目的美好形象幻灭。消息人士透露Seth已就此事向BTS道歉，电视台高层也已与他就此事进行沟通。

RM脚踝受伤仍又唱又跳

此外，队长RM解释专辑名字的意思：「韩国的民谣《ARIRANG》，包含了悲伤、喜悦、抗争等多种情感，最能代表韩国人的一首歌。」他又向Jimmy送上一份象征韩国文化的室内拖鞋，非常搞笑。BTS在纽约Guggenheim现代美术馆演唱新歌《Swim》，RM上周脚踝受伤，但他为演出又唱又跳，不如之前在光化门演出中，要坐着或企定定演出。

