香港电影金像奖造型照曝光丨古天乐双片入围候选影帝气场劲足 章子怡陈法拉优雅亮相争后座

「第四十四届香港电影金像奖」颁奖典礼将于下月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行。香港电影金像奖协会（大会）继早前发放本届纪念特刊内「最佳导演」及「新晋导演」各候选人的造型照后，今日发布「最佳男主角」候选人（以下按大会提名名单排序）古天乐、张继聪、梁家辉与陈家乐，以及「最佳女主角」候选人马丽、许恩怡、廖子妤、章子怡及陈法拉的造型照。相中章子怡、陈法拉、马丽、许恩怡、廖子妤争妍斗丽，古天乐、张继聪、梁家辉与陈家乐则型到爆。

古天乐气场十足再争影帝

曾获多次提名并在第三十七届夺得金像奖「最佳男主角」的古天乐今年凭《私家侦探》及《寻秦记》两部作品同时入围。他在前者饰演洞悉人性、专门调查感情纠纷的私家侦探，以沉稳而带幽默感的演出呈现角色在冷静专业与内心脆弱之间的拉扯；在后者则再度化身深受观众喜爱的「项少龙」，穿越时空面对复杂的历史局势与命运抉择，在保留角色幽默一面的同时，以更内敛成熟的演绎呈现人物历经风雨后的成长。

梁家辉四度封帝再挑战

曾四度夺得金像奖「最佳男主角」的梁家辉今届凭犯罪动作片《捕风追影》再度入围。片中他饰演匪帮主脑「狼王」，幕后操控一支拥有反侦察能力的团队。他的演出将表面斯文但深藏不露的主谋形象立体呈现，为电影增添沉重压迫感。

张继聪陈家乐强势角逐

张继聪凭自资参与制作的《金童》第二度入围「最佳男主角」。片中他饰演意外入狱的拳坛新星，出狱后既要重返擂台追寻未完的梦，又要学习与分隔多年的儿子建立关系。在体能与演技双重磨练下，他展现了父子情与自我救赎之间的挣扎与永不言弃的精神。陈家乐凭《像我这样的爱情》首次跻身「最佳男主角」最后五强，片中他饰演为残疾人士提供性服务的义工，与身心受创的女主角发展出一段难以定义的关系。他真挚而含蓄地演活一个外表开朗但内心带伤的角色，与对手一同展现互相治愈的细腻情感。

马丽首度问鼎后座

马丽凭真人真事改编的《水饺皇后》首度角逐香港电影金像奖「最佳女主角」。 片中她饰演带著两个女儿来港打拼的单亲妈妈，最终凭卖水饺闯出事业，由街头小贩晋身自家品牌创办人。她的演出贴地而具韧性，演活在逆境中努力求存的基层人物，勾勒出带有「香港精神」励志历程。

陈法拉首获提名优雅亮相

同为首获「最佳女主角」提名的陈法拉凭《赎梦》打入今届最后五强，她演的角色长期挣扎于事业与家庭之间，因一宗牵涉旧事的案件被迫直面早已封存的罪疚创伤。陈法拉以细腻的演技展开一段追寻真相与自我宽恕之旅，揭示冷静外表下的裂缝，编织成「赎罪」与「重生」的故事。

许恩怡第二度入围

许恩怡凭《无名指》第二度入围「最佳女主角」，片中她饰演自小患重病、身体逐渐失去活动能力的邓辞，只能用仅余可活动的无名指创作与表达自我。许恩怡在片中需要掌握角色的肢体限制与心理变化，将坚强乐观与脆弱拿捏得恰到好处，彰显父女与照顾者之间的情感。

廖子妤由「最配」跃升候选影后

廖子妤凭《像我这样的爱情》由「最佳女配角」跃升问鼎「最佳女主角」，饰演患脑性麻痺、追求独立生活的阿妹。她因接触为残疾人士提供性服务的组织而结识阿健，二人在破除偏见的互动中互生情愫，以真诚而勇敢的演出呈现少数群体对亲密关系与身体自主的渴望。

章子怡五度入围展细腻演技

曾两度封后的章子怡今届凭《酱园弄‧悬案》第五次入围角逐「最佳女主角」。电影改编自民国杀夫分尸案，章子怡饰演被控杀夫的女子，其身份与动机在警方侦查、传媒报道与证人证词间被反复重写。她在冷静克制与情绪崩溃之间挥洒自如，层层揭示性别权力与家庭暴力的阴暗。

