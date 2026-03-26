Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张德兰入行60周年首登红馆 备战打乱生活节奏 夫婿撑场老板送金咪

影视圈
更新时间：18:45 2026-03-26 HKT
发布时间：18:45 2026-03-26 HKT

66岁「四朵金花」张德兰为庆祝入行60周年，将于5月30日在红馆举行首度个人红馆演唱会《相识是缘份张德兰演唱会》，更特别录制四首新歌《快意人生》、《惜缘》、《记亲恩》及《活在当下》。今日张德兰出席记者会时，分享个中感受，现场亦播放新歌《活在当下》MV。张德兰老公杨伟诚现身支持外，主办商之一的环星娱乐老板张国林，更特别送上金咪及蛋糕贺她演出顺利成功。

张德兰呼吁珍惜眼前人

张德兰透露，今次红馆个唱将浓缩过去60年来的歌曲与大家分享。她录新歌《惜缘》及《记亲恩》时更一度哽咽，因为年纪渐长，感觉时间过得很快，加上朋友移民等种种问题，希望大家要珍惜眼前人，尤其亲人开始年纪渐大，要多见面。

张德兰担心会感触落泪

问到可会担心在个唱上会感触落泪？她笑言都会惊，所以要提醒控制自己，不可影响表现，又指为个唱练舞配合歌曲，今次歌单亦很长，除了有经典歌，也会有一些少唱的歌曲。至于今次开骚可有打乱生活？张德兰自认生活好规则律，为了开骚开始要试衫、整发型、开会等，不过老公也很支持她。谈及演唱会嘉宾，她表示要保持神秘，但自己不介意跟新生代歌手合作，因为喜欢尝试新事物，又指新歌《活在当下》以新元素唱法，过程中也有很多新尝试。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
18小时前
伊朗局势｜传美伊最快周四会谈 特朗普：伊朗已同意永不拥有核武｜持续更新
02:17
伊朗局势｜特朗普宣布对伊朗能源设施打击再推迟10日 伊朗点名这六国船只可过霍峡｜持续更新
即时国际
1小时前
池袋Pokémon店│游日热点Sunshine City爆命案 男子刺死女店员后自尽
00:34
有片．池袋Pokémon店│游日热点Sunshine City爆命案 男子刺死女店员后自尽
即时国际
10小时前
尖沙咀发利大厦卖淫猖獗 警联入境处拘128人最细15岁 包括跨性别人士
00:48
尖沙咀发利大厦卖淫猖獗 警联入境处拘128人最细15岁 包括跨性别人士
突发
10小时前
旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在 旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗
旺角兆万中心吉舖涌现沦「死场」？昔日潮流圣地不复在 旧租户慨叹：做咗10年2月都执咗
生活百科
16小时前
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
影视圈
14小时前
方力申爆曾欲放弃老婆叶萱 首向家人坦白太太不幸过去喊爆 方母即时反应出人意表
方力申爆曾欲放弃老婆叶萱 首向家人坦白太太不幸过去喊爆 方母即时反应出人意表
影视圈
13小时前
港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做｜Juicy叮
港男执iPhone惨变贼 好心帮忙反被屈车钱 机主贱招惹网民怒轰：好人难做｜Juicy叮
时事热话
15小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
16小时前
东张西望｜马斯克婆婆凶东张团队：我就攞刀出嚟  识破被骗仍再被呃多廿万  誓到美国追债
东张西望｜马斯克婆婆凶东张团队：我就攞刀出嚟  识破被骗仍再被呃多廿万  誓到美国追债
影视圈
10小时前