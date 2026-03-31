4月电视剧推介｜女力大爆发 IU对撼高允贞 孙俪、迪丽热巴携新作回归

2026年4月各地电视剧百花齐放，当中最瞩目莫过于是IU以及边佑锡主演的《21世纪大君夫人》与凭着《爱情怎么翻译？》爆红的高允贞孖具教焕主演的新剧《所有人都在与自己的无价值对抗》对打！下文为您精心整理10套4月必看电视剧清单，包括剧情大纲、必看亮点以及播放详情。

四月电视剧推介1： IU、边佑锡《21世纪大君夫人》

内容简介：IU与边佑钖「契约婚姻」

《21世纪大君夫人》讲述深受百姓爱戴的理安大君（边佑钖 饰），因皇室内部压力而与韩国顶级财阀的继承人成熙周（IU 饰）达成契约婚姻。原本二人是各取所需，但在过程中渐渐产生不一样的情愫，二人共同开创命运的爱情故事。

《21世纪大君夫人》在4月10日起开播！

看点：IU孖边佑钖二搭

IU在去年凭着《苦尽柑来遇见你》名声大噪，更荣获「2025首尔国际电视节」的影后，在4月IU再度回归电视剧，携新作《21世纪大君夫人》与观众见面，更与边佑钖继《月之恋人—步步惊心：丽》后时隔9年再合作，共谱罗曼史！除此之外，韩国人气女团TWICE成员定延的家姐实力派演员孔升妍亦有份参演！电视剧由《金秘书为何那样》、《还魂》的导演朴峻华亲自操刀，品质有保证！

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播出时间： 2026年4月10日 晚上9点40分

2026年4月10日 晚上9点40分 线上看平台： Disney+、MBC

Disney+、MBC 集数：共12集，每周五、每周六各更新一集

四月电视剧推介2：具教焕、高允贞《努力克服自卑的我们》

内容简介：具教焕与高允贞「放过自己」

黄东满（具教焕 饰）身边的朋友一个个功成名就，只剩下他不断与自己的无价值抗争。他在面对着被他人比较、落后于别人时，在遇到边恩雅后（高允贞 饰），二人齐踏上寻找内心平静的旅程。

具教焕和高允贞主演《努力克服自卑的我们》。

看点：演技派齐集、剧本聚焦「未成功者」

透过《爱情怎么翻译？》人气直线攀升的高允贞，与百想视帝具教焕合作组成「厌世CP」，十分瞩目。剧集细腻刻画「未成功者」在现实与理想之间反复拉扯的挣扎，描述大家会遇到的困境，势能带来共呜。除此之外，《努力克服自卑的我们》由《山茶花开时》导演车荣勋执导，曾打造《我的大叔》的编剧朴海英负责剧本创作，品质有保证。

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播出时间： 4月18日

4月18日 线上看平台： JTBC、Netflix

JTBC、Netflix 集数：共12集

四月电视剧推介3：朴宝英、金圣喆《赌金》

内容简介：朴宝英因金条卷入生存之战

禧主 （朴宝英 饰） 因意外获得走私集团的金条，而被迫卷入一个充斥著贪婪与背叛的混乱世界。童年玩伴张昱（金圣喆 饰）的故意接近，随着身边的人为了争夺黄金而互相残杀，禧主也被强烈的占有欲所吞噬，点燃了一场绝望的生存之战。

朴宝英与金圣喆主演《赌金》。

看点：浪漫喜剧天后朴宝英「转型」

韩国「青龙视后」朴宝英近年作品一部接一部，大多围绕浪漫喜剧，而是次她一尝带有人性丑陋面的剧本和角色。除此之外，她亦伙伴凭《机智牢房生活》在电视剧界崭露头角的演员金圣喆以及她的老友李光洙。今次光洙都有大突破，一洗搞笑本色！在《赌金》中饰演有强烈反社会人格倾向的帮派成员，值得一看！

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播出时间： 4月29日

4月29日 线上看平台： Disney+

Disney+ 集数：共10集

四月电视剧推介4：孙俪、吴慷仁《危险关系》

内容简介：孙俪与吴慷仁展人性博弈

大学讲师颜聆（孙俪 饰）遭逢学生意外与闺密简蕾蕾含冤自杀双重打击，她坚信闺密清白，决心追查真相。温柔的精神科医生罗梁（吴慷仁 饰）成为她的依靠，她却不知不觉陷入情感泥沼。历经挣扎，颜聆终于觉醒，隐藏意图与黑手周旋，收集证据撕破伪装，让罪恶伏法。

《危险关系》由孙俪以及吴慷仁领衔主演。

看点：剧本节奏明快 观众睇得爽

《危险关系》是现实题材直击社会痛点，引发观众对情感关系的深度思考。除此之外实力派演员孙俪大晒演技，精准刻画颜聆的挣扎与觉醒，将角色间的心理拉扯演绎得淋漓尽致。剧集以追查闺蜜自杀真相为主轴，但22集内不断反转，观众可以体验解谜与反击的双重爽感。

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播出时间：3 月31日

月31日 线上看平台： 爱奇艺

爱奇艺 集数：共22集

四月电视剧推介5：迪丽热巴、陈飞宇《白日提灯》

内容简介：迪丽热巴与陈飞宇「禁忌爱恋」

天赋卓然的鬼王贺思慕（迪丽热巴 饰），在休沐觅食时意外遇见了携带着她故人之物的少将军段胥（陈飞宇 饰）。二人你来我往互相试探下，贺思慕了解到段胥黑暗的过往以及心中的志向，而段胥也发现了贺思慕的坚守和孤独。寿命不过百年的凡人和四百岁仍是少女的恶鬼，以爱意抵抗时间洪流。

迪丽热巴与陈飞宇领衔主演《白日提灯》。

看点：题材新颖 服化道惊艳

《白日提灯》是迪丽热巴今年首部播出的作品，她在剧中有「双重身份」，因此既要展现出鬼域统治者的杀伐果断，又要呈现少女般的好奇心，势令粉丝期待她的演绎。除此之外，该剧更以「五感互通」的新奇设定打造强羁绊宿舍感，人鬼殊途的禁忌爱恋虐甜交纤。迪丽热巴更上身27套手工华服，当中融合敦煌美学以及哥特暗黑风！

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播出时间：3 月28日

月28日 线上看平台： 腾讯视频 、 Disney+

腾讯视频 Disney+ 集数：共40集

四月电视剧推介6：朱正廷、卢洋洋《人间惊鸿客》

内容简介：朱正廷与「童年救命恩人」彼此救赎

天狼关将军萧池（朱正廷 饰）在属下婚宴上突制止新人拜堂，因接报新娘被逼嫁人，他将新郎革职，亲审新娘兼女神医寒云苓（卢洋洋 饰），认出她是儿时救命恩人。彻查后得知寒云苓为救友被逼结婚，遂放人。寒云苓去而复返，识出萧池病重，直言能治，至此两人命运自此紧系。

《人间惊鸿客》由朱正廷和卢洋洋领衔主演。

看点：宿命重逢设定吸睛

朱正廷与卢洋洋均是歌手出道，并在后续转型为演员，是次是二人首次担正的电视剧，令粉丝期待不已！除此之外，二人的宿命重逢设定戳人，情感张力拉满：以「将军与童年救命恩人」的宿命羁绊为核心，重逢时的暗藏心事、相处时的彼此救赎，情感细腻饱满，甜度与温度兼备。

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播出时间： 4月

4月 线上看平台： 爱奇艺

爱奇艺 集数：共24集

四月电视剧推介7：赖伟明、周益如《我在大学修文物》

内容简介：赖伟明与周益如文物修复出爱情

修复技艺高超却恃才傲物的许骁（赖伟明 饰），与恐惧社交、内向敏感的赵小岑（周益如 饰），在大学文物修复课堂的瓷器修复作业中相识，并结为合作队友。相处中，二人互相教赎对方，感情在朝夕相处中逐渐升温，并以年轻人的热情与坚持，守护文化遗产，共同迎接文物修复路上的各种挑战。

赖伟明与周益如领衔主演《我在大学修文物》。

看点：题材新颖聚焦文物修复

题材新颖治愈，聚焦文物修复青春群像：以大学文物修复专业为背景，打破文物修复的高冷印象，用年轻人的视角，讲述修复技艺与青春成长的故事，题材新颖且充满治愈感。加上男女主演技在线，赖伟明曾参演《大梦归离》、《骄阳似我》等爆剧，演技备受肯定；周益如则在《引灯诀》和《爱你》中大晒演技。

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播出时间： 4月2日（免费开更）

4月2日（免费开更） 线上看平台： 爱奇艺

爱奇艺 集数：共20集

四月电视剧推介8：柳乐优弥、松村北斗《九条的大罪》

内容简介：柳乐优弥、松村北斗与法律道德交纤

专门接手半黑道分子、前科犯等棘手委托人的案件的律师九条间人（柳乐优弥 饰），以及刚报到的精英律师乌丸真司（松村北斗 饰），两位办事风格截然不同的律师，在一同面对映照社会黑暗面的各种委托案件过程中，贯彻自己心中的正义同时合作，一幕幕法律与道德交织的极限犯罪画面就此展开。

柳乐优弥和松村北斗主演《九条的大罪》。

看点：改编至人气漫画 原著作者赞不绝口

《九条的大罪》由一众劲有热度的演员，包括柳乐优弥、松村北斗、池田依来沙、町田启太等出演，未开播已经话题度满满！除此之外，漫画的原作者真锅昌平在优先观看后赞不绝口，「单凭呼吸与眼神就能传递深层的情感，令整部剧集充满魅力。」

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播出时间： 4月2日

4月2日 线上看平台：Netflix

四月电视剧推介9：Anna Cathcart、崔民英《爱你的凯蒂 第 3 季》

内容简介：Anna Cathcart迎关系的终局

第三季围绕着凯蒂（Anna Cathcart 饰）迎接在首尔私校的最后一年，盼与朋友创造珍贵回忆、与韩国亲人拉近距离，并为自己的未来做出重大抉择，同时，她也渴望这次能彻底厘清与民豪（崔民英 饰）的关系，但当突如其来的真相打乱了她的计划，她只能学会接受这些无法预见的变数。

Anna Cathcart与崔民英主演《爱你的凯蒂 第 3 季》。

看点：终到厘清关系「戏玉」

Netflix人气纯爱电影《爱的过去进行式》的衍生影集《爱你的凯蒂》，同样以甜美可爱的剧情加上演员自然地互动，自第一季起就好评不断！在第三季中，凯蒂终想和民豪厘清好友还是恋人的关系，可谓终到「戏玉」，势令观众期间二人关系的进展。

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播出时间： 4月2日

4月2日 线上看平台：Netflix

四月电视剧推介10：Davina 、Giorgino《爱情与十亿》

内容简介：Davina不顾代价势夺回一切

艾莉娜（Davina Karamoy 饰）是成功的CEO，却遭控制狂丈夫夺走公司、冻结资产。她提出离婚后跌入谷底，此时旧识、神秘亿万富翁亚文（Giorgino Abraham 饰）现身，提供千万美元助她打官司，但附带跨越商业与情感界线的条件。随著迪亚兹手段越发无情，艾莉娜被迫在高风险博弈中做出艰难抉择，为了夺回人生主导权，不惜一切代价。

看点：演员制作都有保证

最近印尼电视剧崛起，获不少粉丝追捧，当中Davina与Giorgino两位人气演员票房号召力强劲，势吸引关注。加上剧集灵感源自经典电影《不道德的交易》，以大胆、足以改变人生的协议为核心，将关系置于悬崖边缘，考验信任的极限。项目由屡创票房佳绩的顶尖制作公司Hitmaker Studios操刀，制作水准与敍事质素均有保证。

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