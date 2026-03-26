黄宗泽七位数投资大马影业试水温 自嘲未敢媲美古天乐 初战马拉松上瘾 揭极速缩沙唔做发哥「跑脚」

黄宗泽（Bosco）今日出席一个马拉松活动，参与五公里赛事。他笑谓早起是最大挑战，因自己平时很晚睡，又很少跑街，今次算是人生第一次跑马拉松，终于明白苗侨伟和周润发所说「跑步会上瘾」的意思。他说：「今日都跑得很开心，天公做美，路线又不激烈，好好跑。」被问到会否考虑参加半马？他表示要慢慢来，因脚有不少旧患，但也可试试循序渐进。谈到会否跟周润发跑步，他笑言：「不敢，不是怕交不起学费，而是他太早跑。他坦言之前和吴卓羲都有问过发哥，得知他早上8点就开始跑，岂不是要很早起身？听完都即缩，因为平时都很晚睡。

黄宗泽拉筋痛似被坦克辗过

Bosco早前分享由健身教练为他压腿放松的照片，相中他趴在地上露出狰狞表情，相当痛苦，更有网民拿来改图。他笑言当时简直像被坦克车辗过，因为真的很痛苦，痛苦到不能控制表情，脸容扭曲，但觉得教练和网民的改图都好好笑。

Bosco投资七位数大马试水温

Bosco近年开始投资电影，早前斥资七位数在马来西亚拍戏，目前正进行后期制作，预计今年上映。他说：「套戏有在韩国取景，我都想学习有关制作和投资方面，始终现在演艺圈都比较淡，试试在马来西亚投资。今次都已经是第二部，我们有几个拍档合作，我有时要拍剧不能经常监场，就由拍档处理，但暂时无想过自己投资自己拍，觉得身份尴尬。」谈到近来不少艺人到马来西亚拍戏，他笑谓自己不如古天乐有钱，对方拍戏亿亿声，他只有七位数，先在马来西亚试水温。问到是否以古天乐为目标？他耍手说：「不敢，这行养大我，若然需要我出一分力就去做。」

视帝挑选剧本不加价

至于何时开新剧？黄宗泽表示手头上有4、5个剧本正在挑选，因为都撞了档期，要好好拣一个适合自己的。问到成为视帝后有没有加价？他笑说：「无，都是为了揾食，可以的话想减价。」