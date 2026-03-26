葛民辉自嘲舞台剧后辈：对白只有几句 投诉与韦罗莎无情欲戏

葛民辉、韦罗莎出席西九龙出席舞台剧《Magic Hour 魔幻时刻》记者会，葛民辉对演出感兴奋，因大家都很资深，但自己在舞台上按时数、接里数计则是后辈，好期待一班「机师」带他出trip，自认多话的他指角色很沉默，对白少排练时间少，出场简简单单便可以应付，「收了钱就会安静些，如果没加钱就会讲多些话，哈哈！」韦罗莎在剧中演江湖大嫂与葛民辉一对，更与AK有偷情戏，问是否镇得住葛民辉？她无奈表示做访问只识「震」，但排练时葛民辉很安静，不会只懂嬉戏，葛民辉即笑指她会准备「藤条」是好恶的妈咪。

韦罗莎有提名就开心

韦罗莎指今次演江湖大嫂但小鸟依人，与葛民辉没情欲戏，葛民辉笑言接演时没为导演准备果篮与利是所以没安排，连对白都只有几句。又指自己与AK之中选择，女士当然都会拣AK，「AK当然排第一，我排到第五、不是『OK』都偷笑！」当葛民辉知道韦罗莎与AK有情欲戏时，即时向导演投诉，导演无奈回应，「最后加少少畀你！」问是否想与葛民辉演情欲戏？韦罗莎笑言导演专业需要便会拍，葛民辉即笑言想与韦罗莎拍「Happy Hour」，更会准备果篮给她。而韦罗莎凭《笨蕉大剧院》在「第34届香港舞台剧奖」争女主角，她表示每次演出都是不同体验，有提名便开心。