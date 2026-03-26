张国荣4K版《流星语》4.26放映纪念诞辰70周年 张之亮自资数码修复

今年是巨星张国荣（Leslie）诞辰70周年，康乐及文化事务署（康文署）香港电影资料馆（资料馆）即将推出「修复瑰宝 -《流星语》（1999）（4K数码修复版）（香港首映）」放映节目，定于4月26日（星期日）晚上7时30分在香港文化中心大剧院隆重举行。今次放映节目为资料馆二十五周年志庆节目及「香港流行文化节2026」节目之一，特设映前谈，由导演张之亮及另一位发起成立「创意联盟」的导演张同祖主讲。票价一律为70元，门票3月28日（星期六）起于城市售票网公开发售。

狄龙、吴家丽赢金像奖「最佳男女配角」

九十年代末，香港电影市道低迷，《流星语》导演张之亮联同多位电影人成立「创意联盟」，凝聚多位导演，各自集资和物色演员以创作优质电影。当时，Leslie象征式收取一元片酬义拍《流星语》，并亲自为电影创作和主唱主题曲。相隔二十多年，张之亮自资为影片进行4K数码修复，让年轻观众重新感受哥哥对香港电影的挚爱与奉献。《流星语》是一部汇聚真情与信念的香港电影，呈现出人性最纯粹的光辉︰它不仅是一部电影，更是一段关于爱、责任与成长的永恒记忆。张国荣洗尽铅华，真挚演绎慈父角色，与童星叶靖岚互动感人至深。狄龙与吴家丽亦凭精湛演出分别夺得香港电影金像奖最佳男、女配角。

康文署博物馆通行证持有人于城市售票网售票处购买这部电影的正价门票，可获八折优惠。凡购买此放映节目任何两张或以上正价门票，亦可获八折优惠。