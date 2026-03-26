张可颐消失半年罕现身容颜大变？面颊状态有异网民恐旧病复发 新形象流露男儿英气

刚满57岁的前TVB当家花旦张可颐（Maggie），久未公开露面，近日终于在小红书上分享了数张在艺术展拍摄的近照，其最新状态立即成为网民焦点。张可颐曾是90年代电视圈的风云人物，与黎姿、郭可盈、蔡少芬并称为「TVB四大花旦」，主演的《金枝欲孽》、《难兄难弟》及《九五至尊》等剧集至今仍是经典。然而，她其后因患上甲状腺功能亢奋，导致面容和颈脖浮肿，一度需停工休养，更曾为此患上轻度抑郁。近年她明显减产，生活深居简出，其小红书帐号亦已停止更新半年之久。

张可颐换短发英气十足

在最新的照片中，张可颐一改往日形象，换上了一头极为清爽有型的「All Back」短发，与之前的长发感觉截然不同，走起了型格路线，整体形象流露出丝丝男儿般的英气。从照片可见，她当天身穿黑色上衣搭配银色长裙，专注地欣赏艺术品，亦跟朋友寒暄，心情看似相当不错。

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张可颐面颊僵硬网民忧病发

在近镜头下，张可颐的五官依然精致，皮肤状态不俗，面上未见明显皱纹，岁月痕迹在她身上并不显著。然而，有部分网民表示，从其中一张照片中看到她的面颊似乎有点不自然，略显僵硬。这让一些粉丝担心她往日因病导致的面容和颈脖浮肿问题再次出现。

粉丝力撑张可颐冇做医美

不过，大批忠实粉丝随即为偶像辩护，认为只是拍摄角度问题，照片中的僵硬感可能是在说话时被捕捉的瞬间。粉丝们纷纷留言表示相信偶像健康没有问题，赞扬她保养得宜，并没有进行医学美容，力撑她的自然美。

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