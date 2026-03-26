自然系女子旅行3丨《魔音女团》叶靖仪自备10套泳衣上阵 黄滢仴比坚尼初解放新血注入

TVB Plus（82台）旅游节目《自然系女子旅行》系列，过往捧红不少新晋小花，节目继续以山海为主题，透过萤幕为观众进行疗愈之旅。最近拍摄的《自然系女子旅行3》，四位主持林映晖（晖哥）、梁超怡（Joey）到韩国济州取景，已率先曝光，而另外两位新主持亦已揭晓。

叶靖仪享受浸温泉

早前刚入围《魔音女团》的叶靖仪（Michelle），以及《直播灵接触》小编「白无常」黄滢仴（Verena），已经出发到台湾的花莲、台东进行拍摄，二人更预备多套泳衣，准备享受当地温泉。

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叶靖仪难掩兴奋心情，直言对当地美食如蛋饼、牛肉面、卤肉饭等台式美食情有独钟，更爱浸温泉，此行已带备10套泳衣出镜。叶靖仪说︰「今次第一趟去花莲，当地温泉最期待，所以带咗成十套泳衣过去慢慢衬。有唔同style、型格feel、可爱feel样样都有，可以衬唔同温泉，啱边套着边套。」

黄滢仴怕NG影响进度

而黄滢仴初次拍摄旅游节目，并担任主持一职，算是圆自己的小小心愿和小目标。黄滢仴笑说︰「工作以外本身都好钟意旅行同食嘢，今次仲拍到好脚Michellle（叶靖仪）。」黄滢仴自言此次花莲、台东之旅，会走访不少温泉，并安排很多泳装环节︰「所以准备咗一系列比坚尼出镜，平时去沙滩玩都着得较密实，一来怕丑、二来怕晒黑。」黄滢仴称初次性感出镜比较紧张，希望不会有太多NG影响拍摄进度。

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