Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林志玲仙气现身香港风采不减 51岁人母状态大勇亲授自信秘诀

影视圈
更新时间：08:00 2026-03-26 HKT
发布时间：08:00 2026-03-26 HKT

51岁、有「台湾第一名模」之称的林志玲（Chiling），昨日与廖子妤、朱鉴然及汤令山等以嘉宾身份，到中环置地广场出席「VALENTINO 艺术晚宴揭幕巴塞尔艺术展」。久未在香港露面的林志玲状态大勇，靓爆现身，她即入乡随俗以广东话向大家打招呼：「大家好，我系Chiling，好耐冇见，大家好吗？」期间有围观的粉丝见到Chiling即欢呼大叫：「好想妳！」Chiling亦走近对方，开心地与粉丝互动。

林志玲自信源于自身 

被问到如何保持自信魅力？保养得宜的Chiling说：「自信不是他人能够给予，是自己能够获得的。如果要保持一个好的状态，就要多饮水和做运动，保持正能量。」她亦表示要做好情绪管理，当遇到困难的时候，不要放弃，要拿出勇气解决问题，这份历练会让每个女人更有智慧。提到如何平衡家庭、事业及慈善工作？她直言婚后跟很多妈妈的体会一样，觉得真的不容易，并笑言自己已揣摩到一个模式：「当工作的时候，会开动工作模式按钮，百分百投入，下班的时候就关掉按钮，回到家全心全意照顾孩子，把每件事做好。

Chiling相隔八年回归戏剧 

最近Chiling被拍到在横店开工，相隔8年回归戏剧演出，她透露：「剧中饰演一个背负枷锁的女人，在没有选择下，内心又很渴望得到自由，觉得是很多当代女性的写照，希望可以呈现不一样的自己。」她亦表示正在推广一个「儿童心理健康课程」，旨在让小朋友在遇到困难时有能力应变及解决问题，希望回馈社会，让整个社会更健康。她还说很挂念香港的炖奶、汤水和菠萝包，并笑言到步后已吃了很多，更被身边工作人员警告不要吃太多，以确保穿得下活动所需的服饰。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞生活4点细节「形成舒服节奏」 网民同感：真的好爱香港
内地人居港多年感慨「很难回去」？大赞4点生活细节 网民同感：真的好爱香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
前TVB「综艺女神」经历失婚渴求母子恋 脱去背心真空上阵 超震撼上围双手遮唔晒
影视圈
14小时前
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
东张西望｜八旬老妇上网识到美国首富马斯克？为名车礼物过数5万  狂闹儿子：钱使晒我嘅事
影视圈
11小时前
星钻服务大奖2025｜专业评审团大赞得奖企业表现出色 建议香港服务业赶上创科步伐
企业资讯
17小时前
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
龙宝酒家葵芳总店结业！公告归咎3大原因：由于世界形势突变 去年要求员工放无薪假共渡时艰
饮食
2026-03-24 15:48 HKT
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
澳门消委会评测15款卫生卷纸 这3款柔软度高/触感舒适 4款易塞马桶？
食用安全
21小时前
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场争夺 仅4口价即告流拍
01:53
星岛申诉王 | 德福五尸命案凶宅230万拍卖 「鬼王」到场参与 仅4口价即告流拍
申诉热话
15小时前
星钻服务大奖2025｜《星岛日报》星钻服务大奖2025表扬业界优秀表现 星钻20载见证服务业辉煌成就 持续创新迎接AI大时代
企业资讯
16小时前
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
58岁港产片艳星大肠癌末期 透露病情癌细胞已扩散至腹膜 剧痛濒死医生提供两选择
影视圈
22小时前
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
身家丰厚住私楼 港妈为18岁仔「铺路」申居屋兼排公屋 网民神回复竟叫她做「这件事」｜Juicy叮
时事热话
22小时前