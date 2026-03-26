林志玲仙气现身香港风采不减 51岁人母状态大勇亲授自信秘诀

51岁、有「台湾第一名模」之称的林志玲（Chiling），昨日与廖子妤、朱鉴然及汤令山等以嘉宾身份，到中环置地广场出席「VALENTINO 艺术晚宴揭幕巴塞尔艺术展」。久未在香港露面的林志玲状态大勇，靓爆现身，她即入乡随俗以广东话向大家打招呼：「大家好，我系Chiling，好耐冇见，大家好吗？」期间有围观的粉丝见到Chiling即欢呼大叫：「好想妳！」Chiling亦走近对方，开心地与粉丝互动。

林志玲自信源于自身

被问到如何保持自信魅力？保养得宜的Chiling说：「自信不是他人能够给予，是自己能够获得的。如果要保持一个好的状态，就要多饮水和做运动，保持正能量。」她亦表示要做好情绪管理，当遇到困难的时候，不要放弃，要拿出勇气解决问题，这份历练会让每个女人更有智慧。提到如何平衡家庭、事业及慈善工作？她直言婚后跟很多妈妈的体会一样，觉得真的不容易，并笑言自己已揣摩到一个模式：「当工作的时候，会开动工作模式按钮，百分百投入，下班的时候就关掉按钮，回到家全心全意照顾孩子，把每件事做好。

Chiling相隔八年回归戏剧

最近Chiling被拍到在横店开工，相隔8年回归戏剧演出，她透露：「剧中饰演一个背负枷锁的女人，在没有选择下，内心又很渴望得到自由，觉得是很多当代女性的写照，希望可以呈现不一样的自己。」她亦表示正在推广一个「儿童心理健康课程」，旨在让小朋友在遇到困难时有能力应变及解决问题，希望回馈社会，让整个社会更健康。她还说很挂念香港的炖奶、汤水和菠萝包，并笑言到步后已吃了很多，更被身边工作人员警告不要吃太多，以确保穿得下活动所需的服饰。

