BTS回归骚全球1840万人次看 Netflix收视超越奥斯卡格林美 Jin缺席新碟创作惹争议

韩国天团BTS（防弹少年团）上周六（21日）在首尔光化门广场举行回归骚「BTS THE COMEBACK LIVE」，获得4万名观众到场支持。昨天负责将演唱会作全球直播的Netflix亦公布了收视数字，据知当晚全球合共有1840万人次观看这场回归骚。有娱乐博主指出，指其收视数字劲过奥斯卡及格林美颁奖礼等年度大骚。

BTS横扫Netflix排行榜

据Netflix公布资料显示，当晚的演唱会直播在80个国家及地区跻身周榜前10位，并在24个国家及地区荣登榜首。从亚洲到美洲，BTS横扫Netflix排行榜。截至目前，该场直播单在Netflix官方频道上，就共录得26.2亿次全球社群媒体曝光量。与BTS和Netflix相关的标签在全球范围内成为热门话题──包括美国、韩国、菲律宾、澳洲及新西兰、马来西亚、印度、泰国、阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、英国、波兰、西班牙、土耳其、德国等。此外，Netflix亦将于27日首播纪录片《BTS：THE RETURN》，继续讲述他们的回归之旅。

BTS赴美宣传新碟《ARIRANG》

BTS已动身飞赴美国为新碟《ARIRANG》宣传，他们更与Spotify合作，在纽约市南街海港举办了名为「Spotify x BTS: SWIMSIDE」的邀请制活动，为该组合在Spotify平台上的1000名顶级听众带来了精彩的演出及问答环节。这是他们自2022年4月在拉斯维加斯举办「Permission to Dance: Las Vegas」演唱会之后，首次在美国演出。他们更与ARMY们（BTS粉丝暱称）大玩以他们两首新歌歌名为灵感的「Normal vs Alien」（普通人vs外星人）游戏，即使现场气温寒冷并下着微雨，仍未吹熄ARMY的热情。

Jin获队友暖心安慰

另外，BTS于20日作直播时，谈到众队员在美国进行集体「歌曲创作营」筹备新专辑期间，Jin正忙于举行个人巡演，未能赶及参与，最终其名字未有出现在新专辑的创作人名单中。在讨论过程中，Jin的表情突然变得严肃起来。站在他身旁的Jungkook默默地拍了拍Jin的肩膀，轻声安慰他。部分ARMY不满公司为何未能更好地安排成员日程，又质问为何不能等Jin一起创作，引发不少争议。